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خارج الحدود

نتنياهو: نصف الأسرى في غزة أحياء وطريق المفاوضات مع حماس مسدود

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ، اليوم، إن نحو نصف الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس فى قطاع غزة على قيد الحياة.

 

نتنياهو يزعم أن طريق المفاوضات مع حماس مسدود

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع مغلق مع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، الأحد، إلى أن الطريق الذي وصلت إليه المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى مسدود، بحسب ما نقل موقع "كان" العبري.

وتابع نتنياهو زاعما: "أنا أوافق على المبادرة، ولم أغير أي شيء فيها، حماس لا تريد التوصل إلى اتفاق، هنا يبدأ كل شيء وينتهي".

 

أمريكا تحذر من خطورة التصعيد العسكري الحالي على إسرائيل 

وعلى صعيد التطورات على الجبهة الشمالية، حذر متحدث الأمن القومى الأمريكى في البيت الأبيض جون كيربي، الأحد، من خطورة التصعيد العسكري الحالي على إسرائيل.

وقال جون كيربي وفق ما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية: "لا نعتقد أن تصعيد هذا النزاع العسكري يصب في مصلحتهم، هذا ما نقوله مباشرة لنظرائنا الإسرائيليين".

 

واعتبر جون كيربي، أنه لا تزال هناك مساحة لحل دبلوماسي للنزاع مضيفا هذا ما نعمل عليه دون تقديم مزيد من التفاصيل.

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