الأحد 22 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

نتنياهو يؤجل كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذا السبب

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

ذكرت  شبكة "سي إن إن" الأمريكية،  في تقرير لها اليوم الأحد، أن مسؤول إسرائيلي أكد أن  رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أرجأ حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب تصاعد التوتر مع حزب الله اللبناني.

نتنياهو يؤجل كلمته في الأمم المتحدة 

وتوقعت الشبكة الإعلامية الأمريكية أن تؤدي كلمة نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى انسحاب كثير من الحاضرين من الجلسة.

وصعد جيش الاحتلال الإسرائيلي من عملياته ضد حزب الله اللبناني خلال الأيام القليلة الماضية، وسط توقعات بتنفيذ اجتياح بري للأراضي اللبنانية.

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ساعر يبلغ نتنياهو تخليه عن حقيبة وزير جيش الاحتلال

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قناة إسرائيلية: نتنياهو يستدعي وزراءه وقادة الجيش لمناقشة أمنية

 

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نتنياهو الأمم المتحدة حزب الله جيش الاحتلال

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