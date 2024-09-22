نتنياهو يؤجل كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذا السبب

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، في تقرير لها اليوم الأحد، أن مسؤول إسرائيلي أكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أرجأ حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب تصاعد التوتر مع حزب الله اللبناني.

نتنياهو يؤجل كلمته في الأمم المتحدة

وتوقعت الشبكة الإعلامية الأمريكية أن تؤدي كلمة نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى انسحاب كثير من الحاضرين من الجلسة.

وصعد جيش الاحتلال الإسرائيلي من عملياته ضد حزب الله اللبناني خلال الأيام القليلة الماضية، وسط توقعات بتنفيذ اجتياح بري للأراضي اللبنانية.