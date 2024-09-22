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خارج الحدود

المنطقة تدخل معركة الحساب المفتوح، ومصر تحذر من إندلاع حرب إقليمية شاملة

تحذيرات من حرب إقليمية
تحذيرات من حرب إقليمية شاملة، فيتو

حذر وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، من أن ارتفاع حدة القصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله اللبناني،  يهدد باندلاع حرب إقليمية شاملة.

 

وزير الخارجية يحذر من دخول المنطقة حرب إقليمية شاملة

وقال وزير الخارجية، في تصريح لـ"وكالة الصحافة الفرنسية"، إن "هناك قلقًا بالغًا من حدوث ما حذرت منه مصر، من إمكانية حدوث تصعيد شامل في المنطقة يقود إلى حرب إقليمية شاملة".

 

ولفت الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إلى أن التصعيد الأخير يؤثر سلبًا في المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

نائب أمين عام حزب الله يؤكد دخول مرحلة الحساب المفتوح 

وقال نائب الأمين العام لـ"حزب الله"، الشيخ نعيم قاسم، في وقت سابق اليوم، خلال تشييع جثمان القيادي الكبير بالجماعة إبراهيم عقيل الذي استشهد في قصف للاحتلال الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، الجمعة الماضية، لن نحدد كيفية الرد على العدوان، ودخلنا مرحلة جديدة عنوانها معركة الحساب المفتوح.

 

من جهته قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إن العمليات ستستمر حتى يصبح من الآمِن عودة من تم إجلاؤهم في الشمال، وهو ما يمهِّد الطريق لصراع طويل الأمد.

 

أيضا قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، إن الجيش مستعد جيدًا للمراحل التالية من القتال التي من المقرر، أن تكون في الأيام القليلة المقبلة، لكنه لم يذكر ما الذي قد يستتبعه ذلك.

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