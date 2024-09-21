الأحد 22 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

وزير الخارجية: التصعيد في المنطقة سببه العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة

وزير الخارجية بدر
وزير الخارجية بدر عبد العاطي، فيتو

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين المغتربين بالخارج، إنه كان هناك 5 لقاءات مع مبعوثي الولايات المتحدة إلى اليمن ولبنان ومنطقة القرن الأفريقي، والمبعوث الأمريكي في السودان، ونقاشات مطولة في تفاصيل الدور المصري في محاولة حل هذه الأزمات.

وأشار «عبد العاطي» خلال لقاء خاص على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أنه كان هناك حرص أمريكي على التشاور مع مصر، فيما يتعلق بالوضع في السودان، والأزمة اليمنية، ومنطقة القرن الأفريقي، وأمن وسلامة التجارة العالمية، مشددا على أن مصر من أكثر الدول العالم تضررا مما يحدث من توتر في منطقة البحر الأحمر.

أزمة استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة

وأوضح أنه قابل المبعوث الأمريكي إلى ليبيا، وأكد بوضوح أن التصعيد في المنطقة والتوتر والأزمات فيها مرتبطة بلب الصراع في المنطقة «القضية الفلسطينية»، واستمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على سكان قطاع غزة. 

وشدد على أهمية التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، باعتبار أن هذا هو السبيل الوحيد لخفض حدة التصعيد، سواء كان في لبنان ومنطقة البحر الأحمر، مؤكدا أن الجهد المصري سيستمر وسيتواصل، لأنها دولة إقليمية ورئيسية ومعنية بالأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشار إلى أنه كان هناك نقاش مطول مع أعضاء الكونجرس، حول الأزمة الحالية في السودان، وكان هناك حوار مطول حول الأزمة الليبية والوضع في منطقة القرن الأفريقي.

وحدة الأراضي الصومالية

وأكد أن مصر شددت على أهمية الاحترام والحفاظ على وحدة الأراضي الصومالية، ورفض أي سياسات أحادية تمس وحدة الصومال، كما أجرينا حوارا ونقاشا مطولا بشأن قضية المياه، باعتبارها مسألة وجودية بالنسبة لمصر، وتم الرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تضر بحصة مصر المائية.

وأضاف وزير الخارجية، أنه جرى الحديث عن عديد من القضايا الدولية، خاصة فيما يتعلق بنزع السلاح، وإنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط، وكان الحوار في مجمله إيجابي، وتأكيد على الطابع الاستراتيجي في العلاقة بين البلدين.

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أول تعليق من الصومال على إرسال إثيوبيا شحنات سلاح إلى منطقة بونتلاند

وأعربت وزارة الخارجية الصومالية في بيان صادر عنها، اليوم السبت، عن إدانتها الشديدة شحنات الأسلحة غير المصرح بها من إثيوبيا إلى منطقة بونتلاند الصومالية والتي تنتهك سيادة البلاد وتهدد الأمن الإقليمي.

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وزير الخارجية بدر عبد العاطي الصومال السودان العدوان الإسرائيلي

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