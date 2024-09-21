السبت 21 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

تصريح مستفز من جالانت بشأن الهجوم علي الضاحية الجنوبية لبيروت

جالانت،فيتو
جالانت،فيتو

وصف وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، هجوم القوات الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية بـالمذهل، حيث أحبط سلسلة القيادة العملياتية لحزب الله، بحسب تعبيره.

جالانت يعلق علي هجوم بيروت

وقال جالانت: في سبتمبر 1997 سقط 12 من مقاتلينا الذين خرجوا لتنفيذ عملية بعمق لبنان بقيادة المقدم يوسي كورين.

وبين جالانت أن قادة ذلك الكمين لحزب الله كانا إبراهيم عقيل وأحمد وهبي اللذين تمت تصفيتهما أمس.

جيش الاحتلال يعلن حالة التأهب القصوى في صفوفه تحسبا لهجمات حزب الله

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