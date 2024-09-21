تصريح مستفز من جالانت بشأن الهجوم علي الضاحية الجنوبية لبيروت

وصف وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، هجوم القوات الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية بـالمذهل، حيث أحبط سلسلة القيادة العملياتية لحزب الله، بحسب تعبيره.

جالانت يعلق علي هجوم بيروت

وقال جالانت: في سبتمبر 1997 سقط 12 من مقاتلينا الذين خرجوا لتنفيذ عملية بعمق لبنان بقيادة المقدم يوسي كورين.

وبين جالانت أن قادة ذلك الكمين لحزب الله كانا إبراهيم عقيل وأحمد وهبي اللذين تمت تصفيتهما أمس.