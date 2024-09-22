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خارج الحدود

وزير الخارجية يلتقي مع كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة

وزير الخارجية وكبيرة
وزير الخارجية وكبيرة منسقي الأمم المتحدة، فيتو

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع "سيجريد كاخ" كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة اليوم، وذلك على هامش مشاركته في الشق رفيع المستوى من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وأعرب وزير الخارجية خلال اللقاء عن ترحيبه بالمسئولة الأممية، مؤكدًا مواصلة مصر تقديم الدعم اللازم لها لتمكينها من تنفيذ مهام ولايتها التي نص عليها قرار مجلس الأمن المنشئ لها رقم 2720، ومرحبًا بالتعاون الوثيق بين الالية وجمعية الهلال الأحمر المصري الرامي لتسهيل وتسريع نفاذ المساعدات إلى قطاع غزة تنفيذا لقرار مجلس الأمن.

حرص د.عبد العاطي على تأكيد أهمية تعاون كافة الدول مع كبيرة منسقي الأمم المتحدة، للانتهاء من الاجراءات الضرورية لعمل الالية  فى أسرع وقت ممكن، مؤكدًا ضرورة مواصلة إطلاع مجلس الأمن بشفافية وبوضوح على التطورات الخاصة بإنشاء الآلية وعن مدى تعاون الدول معها فى تنفيذ الولاية التى أوكلها إليها مجلس الأمن، كما شدد على اهمية وقف إطلاق النار ورفع جميع العقبات التي تضعها إسرائيل أمام نفاذ المساعدات للقطاع من أجل إيجاد نهاية للأزمة التي يشهدها قطاع غزة.

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مصر كبيرة منسقي الأمم المتحدة نيويورك

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