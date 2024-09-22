رعب فى قلوب الإسرائيليين، الاحتلال يعلق الدراسة بالشمال وينقل المرضى تحت الأرض (فيديو)

على عكس التصريحات العنترية التى يدلى بها قادة الاحتلال الإسرائيلي، حول الحرب مع حزب الله على الجبهة الشمالية، بثت وسائل إعلام عبرية أخبارا ومقاطع فيديو، اليوم، تظهر نقل المرضى إلى مواقف سيارات تحت الأرض.

إسرائيل تنقل المرضى لمواقف سيارات تحت الأرض

وحسب موقع "واينت" العبري، أنه تم نقل نشاط مستشفى "رمبام" في حيفا إلى المناطق المحمية تحت الأرض، بسبب الوضع الأمني فى الجبهة الشمالية.

وقال مستشفى رمبام، إنه يعمل على نقل المرضى إلى أجنحة بنيت في موقف السيارات المحمي تحت الأرض حتى إشعار آخر.

فى ذات السياق، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أن مستشفيات الكرمل وزيف ونهاريا وهعيمق وبوريا والإيطالية والإنجليزية ستعمل أيضا في المناطق المحمية.

تعليق الدراسة فى كافة بلدات شمال إسرائيل

واستمر قرار تعليق الدراسة فى المستوطنات الشمالية، خشية عودة السكان إلى مناطق الاشتباكات مع حزب الله اللبنانى، فى تطور يعكس أكاذيب نتنياهو حول إعادة سكان الشمال.

مستشفيات تحت الأرض، فيتو

وأعلنت الجبهة الداخلية تعليق الدراسة اليوم في كافة مدن وبلدات شمال إسرائيل انطلاقا من حيفا، بالإضافة إلى الجولان المحتل.

كما أعلنت سلطة الطبيعة والحدائق، أن مواقع السلطة من خط حيفا والوديان والشمال ستغلق اليوم أمام الزوار، وفقا لإرشادات الحماية التي نشرتها قيادة الجبهة الداخلية. كما أفيد أن المسافرين الذين يختارون الوصول إلى مناطق المشي لمسافات طويلة في المناطق المفتوحة يجب أن يطيعوا تعليمات قيادة الجبهة الداخلية وأن يسافروا بحذر.