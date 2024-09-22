صبر الشعوب نفد، الحرس الثوري الإيراني يتوعد بمحو إسرائيل من الوجود
جددت إيران، اليوم، تهديداتها بالرد على إسرائيل، مهددة بمحو الكيان الصهيوني من الوجود.
الحرس الثوري الإيراني يهدد بمحو إسرائيل
وقال مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني للشؤون التنسيقية، محمد رضا نقدي، إن رد إيران على الاسرائيليين سيكون أبعد من التوقعات، مهددا بإنهاء وجود الاحتلال.
وتابع مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني للشؤون التنسيقية بأن "صبر الشعوب لم يعد يقتصر على إطلاق بضعة صواريخ فقط، بل يجب أن يمحى النظام الصهيوني".
ووصف الاحتلال الإسرائيلي بـ "النظام المشؤوم الذي ليس له أي سبيل سوى الزوال الكامل من على وجه الأرض".
تأخر الرد الإيراني على اغتيال الشهيد إسماعيل هنية
يذكر أنه منذ اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس (الشهيد) إسماعيل هنية في طهران يوم 31 يوليو الماضي كررت طهران توعدها بالانتقام، لافتة عبر العديد من مسؤوليها أنه سيكون دقيقا ومحسوبًا، لكنه مفاجئا، لكنه لم يحدث حتى الآن.
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