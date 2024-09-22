إيران تعلن اعتقال 12 شخصا خططوا لتنفيذ عمليات أمنية بالتعاون مع إسرائيل

أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم الأحد، عن اعتقال 12 شخصا خططوا لتنفيذ عمليات أمنية في الجمهورية الإسلامية، ومتهمون بالتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي.

قائد الحرس الثوري الإيراني يتوعد إسرائيل

ويوم الجمعة، توعد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي إسرائيل بـ"الزوال قريبا"، من خلال رد "جبهة المقاومة" على هجماتها الأخيرة، على حد وصفه.

ووفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، قال سلامي: "العمل الإرهابي في لبنان تم بلا ريب من منطلق الإخفاق والإحباط والهزائم المتتالية للكيان الصهيوني. وقريبا سنشهد الزوال الكامل لهذا الكيان السفاح والمجرم من خلال الرد الماحق من جبهة المقاومة".

وندد سلامي، وفقا للوكالة الإيرانية، بالهجمات الأخيرة على أجهزة الاتصالات في لبنان التي أدت إلى مقتل العشرات وإصابة الآلاف، قائلا: "الاعمال الإرهابية لإسرائيل ستلقى قريبا ردا حاسما وماحقا من جبهة المقاومة، ونشهد الزوال الكامل لهذا الكيان السفاح والمجرم".