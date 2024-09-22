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خارج الحدود

مسئول إيراني كبير: المرشد على خامنئي لا يريد الحرب مع إسرائيل

خامنئي، فيتو
خامنئي، فيتو

كشف مسئول إيراني رفيع المستوي، اليوم، إن المرشد على خامنئي، لا يريد إشعال حرب مع إسرائيل، وهى التصريحات التى أثارت حالة من الجدل لكونها تأتى عكس الخطاب الرسمى الإيراني.

المرشد الإيراني على خامنئي لا يريد الحرب مع إسرائيل

وأكد عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، محسن رضائي، الأحد، أن مرشد الجمهورية الإسلامية، علي خامنئي، لا يريد إشعال حرب مع إسرائيل في الظروف الحالية.

 

وأضاف محسن رضائى، القائد السابق للحرس الثوري في تصريحات له من مدينة خرم آباد عاصمة محافظة لورستان غرب إيران، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يسعى لإشعال حرب ضد إيران، ويريد استغلال رد طهران على إغتيال إسماعيل هنية لشن هذه الحرب.

 

وتابع، محسن رضائي الذي يشغل منصب سكرتير المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي بين رؤساء السلطات الثلاث في البلاد: أن "الحكومة الإيرانية لن تمنح نتنياهو، هذه الذريعة، لكنها تترقب وستتصرف في الوقت المناسب بحكمة وقوة".

 

واعتبر أن طهران "ردت على الهجوم الإسرائيلي على القنصلية في دمشق بطريقة منعت نشوب حرب".

محسن رضائي يقول إن إسرائيل تجر إيران إلى الحرب

واستطرد، إسرائيل تفعل كل ما في وسعها لجر إيران، محاولة تقويض ما اسماه "السياسة الحكيمة" للمرشد التي تتجنب الحرب مع إسرائيل.

 

واتهم محسن رضائي، أمريكا وإسرائيل بالسعي إلى نقل الصراع إلى لبنان من أجل توريط بلاده وجرها للحرب، وقال "يجب أن يعرف العالم أننا لا نسعى إلى الحرب، ولا نرغب في إشعالها، ولكنهم يلاحقوننا بمغامراتهم".

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