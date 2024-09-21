التاريخ الأسود لسياسة الاغتيالات الإسرائيلية.. تستهدف التخلص من المقاومة الفلسطينية واللبنانية.. صاروخ ينهي حياة إسماعيل هنية في إيران.. وإبراهيم عقيل آخر الضحايا

الاغتيالات الإسرائيليّة عنصر أساسي فى الاستراتيجية الإسرائيلية لإرهاب المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وخلال الفترة الممتدة من الأول من يناير 2020 حتى اليوم، ارتكبت إسرائيل العديد من الاغتيالات، طالت شخصيّات بارزة ليس على مستوى قادة الفصائل الفلسطينيّة، فحسب، بل طالت شخصيّات سياسة وأدبيّة عالمية وغيرها ممّن لهم شهرة وآخرهم القيادي في حزب الله اللبناني إبراهيم عقيل، الذي استشهد في غارة إسرائيلية بضاحية بيروت الجنوبية.







ابراهيم عقيل

أقدمت إسرائيل على اغتيال اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أثناء تواجده في إيران، بواسطة صاروخ بهدف التخلص من القيادات الفلسطينية استمرارا لنهج الاغتيالات التى تطبقه إسرائيل فى التعامل مع رجال المقاومة الفلسطينية واللبنانية .





اسماعيل هنية

محسن فخري زاده (62 سنة)



وفي 27 نوفمبر 2020 أقدمت إسرائيل على اغتيال محسن فخري زادة تطبيقا لسياسة الاغتيالات الإسرائيلية وكانَ محسن فخري زاده مهابادي عالِمًا نوويًا بل عُدَّ في بعض المصادر العالِم النووي الأرفع في إيران ويُوصَف بأنه «أبو البرنامج النووي» هناك.

اغتيلَ محسن فخري زادة عبرَ بندقيّة ذاتية التدمير وُضعت في شاحنة وزنها واحد طنّ هرَّبها 20 عميلًا إلى الداخل الإيراني، وهناك روايات أخرى مختلفة حول الطريقة التي قُتل بها، وحمَّلت طهران الموساد الإسرائيلي مسؤوليّة العمليّة وتوعَّدت بالردّ عليها.

محسن فخرى



جمال الزبدة



وفى 12 مايو 2021، أقدمت إسرائيل على اغتيال القيادي بحركة حماس الدكتور مهندس جمال الزبدة في غزة.

وكانَ جمال الزبدة مهندسًا ميكانيكًا يحملُ شهادة دكتوراه في الهندسة الميكانيكية وتحديدًا في تخصّص الطيران المدني.

أشرفَ جمال على مشروع تطوير صناعة الصواريخ في وحدة التصنيع في كتائب الشهيد عز الدين القسام قبلَ أن يغتاله الجيشُ الإسرائيلي في الثاني عشر من مايو خلال أحداث معركة سيف القدس 2022.



جمال الزبدة

تيسير الجعبري

وفي 5 أغسطس 2022، اغتالت إسرائيل تيسير الجعبرى وكان الجعبري قياديًا بارزًا في حركة الجهاد الإسلامي فهو القيادي العسكري للمنطقة الشمالية في سرايا القدس الذراع العسكري للجهاد.

واغتيلَ على يدِ قوات الاحتلال الإسرائيلي في هجومٍ أطلقت عليهِ تل أبيب اسمَ عمليّة الفجر الصادق.





تيسير الجعبرى



خالد منصور

أما خالد منصور القيادي البارز في حركةِ الجهاد الإسلامي فتم اغتياله فى 7 أغسطس 2022 في رفح.

وكان خالد منصور القائد العسكري للمنطقة الجنوبية في سرايا القدس التي تتبعُ حركة الجهاد.



اغتيلَ منصور ليلة السابع من أغسطس في غارة إسرائيليّة استهدفت عددًا من المنازل في مدينة رفح حيث أَعلن الدفاع المدني المحلّي للمدينة عن وفاته بعد ساعات من الحفرِ تحت الأنقاض.



إبراهيم النابلسي



وفي 9 أغسطس 2022، بمدينة نابلس تم اغتيال ابراهيم النابلسى القيادي البارز في كتائب شهداء الأقصى فهو ضمن أبرز القادة الميدانيين للحركة والمسؤول عن عددٍ من الهجمات التي طالت جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس في أوقات مختلفة.

صارَ النابلسي ضمنَ أكثر المطلوبين من تل أبيب، وبعد محاولتي اغتيال فاشلتين سقطَ إبراهيم النابلسى في الثالثة، حينما اغتيلَ ورفيقين له على يدِ الجيش الإسرائيلي في منزلٍ كانوا قد تحصّنوا فيه قبل أن يجري قصفه بصاروخٍ محمولٍ على الكتف.



أمير عماد أمين

فى 23 مارس 2023، اغتالت إسرائيل فى طولكرم أمير عماد أبو خديجة الذي كانَ قائدًا ميدانيًا بارزًا في مدن الضفة، فهو قائد كتيبة طولكرم العسكرية ومؤسِّس مجموعة الرد السريع فيها، كما أصبحَ في وقتٍ ما ضمنَ قائمة أبرز المطلوبين من إسرائيل، إذ اتهمته الأخيرة بتنفيذ وتوجيه سلسلة هجمات إطلاق نار على المستوطنات الإسرائيلية وعلى قوات الجيش الإسرائيلي.

بعد مطاردة وملاحقة طويلة لأبو خديجة من قبل إسرائيل، تمكَّنت قوات إسرائيلية خاصة من اغتياله بمساندة وحدات المستعربين والشاباك وجيش الدفاع وحرس الحدود في عملية عسكرية خاصّة حاصَرت خلالها منزل يتحصَّنُ فيه في عزبة شوفة الضاحية الجنوبية لمدينة طولكرم صباح يوم الخميس الموافق لـ 23 من مارس 2023 تزامنًا معَ اليوم الأول من شهر رمضان.

جهاد الغنام



وفى 9 مايو 2023 قام الموساد الإسرائيلي باغتيال جهاد شاكر الغنام القيادي البارز في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

كما شغلَ منصب أمين سر حركة سرايا القدس الذراع العسكري للجهاد إلى حين اغتياله في عمليّة مشتركة بين الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك عبر غارة جويّة استهدفت منزله في مدينة رفح ففارقَ الحياة رفقة زوجته.



وفى 9 مايو 2023 تم اغتيالَ خليل صلاح البهتيني هو الآخر في نفس العمليّة التي اغتالت فيها إسرائيل الغنام وقيادي ثالث هو طارق محمد عز الدين.

خليل هو قيادي بارز في حركة الجهاد الإسلامي، فهو عضوُ المجلس العسكري، كما أنه قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس، وله دورٌ بارزٌ في تأسيس جهاز أمن السرايا، فضلًا عن قيادته في وقتٍ ما الإعلام الحربي لنفس الحركة، كما أسهمَ في تطوير المنظومة الإعلامية بها.