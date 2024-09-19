وزير الدفاع الأمريكي: ندعم جهود ردع خصوم إسرائيل في الإقليم

تفجيرات لبنان، أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن: أن أمريكا تؤكد دعمها الثابت لإسرائيل في مواجهة التهديدات من إيران وحزب الله.

ردع حزب الله والحوثيين

وشدد أوستن، على التزام الولايات المتحدة الأمريكية بجهود تهدئة التوترات في المنطقة وردع الخصوم الإقليميين المتمثلين في إيران وشركائها من حزب الله والحوثيين.

تفجيرات لبنان

انفجرت أجهزة اتصال لاسلكية تستخدمها جماعة حزب الله المسلحة أمس الأربعاء في جنوب لبنان في أعنف يوم تشهده البلاد منذ اندلاع القتال عبر الحدود مع إسرائيل قبل نحو عام، مما أثار التوترات بعد انفجارات مماثلة لأجهزة الاتصال الخاصة بالجماعة في اليوم السابق.