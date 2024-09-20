مكتب المرشد الأعلى الإيراني: الرد علي اغتيال إسماعيل هنية بات وشيكا
أفادت وكالة الأنباء الإيرانية نقلا عن رئيس مكتب المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بأن الرد على اغتيال إسرائيل لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية يأتي قريبا.
الرد على اغتيال إسرائيل بات قريبا
ولم تذكر الوكالة تفاصيل أخرى حول طريقة أو توقيت الرد.
و توعد المرشد الأعلى الإيراني في وقت سابق بإنزال أشد العقاب بإسرائيل، وقال في تصريح له "بهذا العمل جر النظام الصهيوني المجرم والإرهابي على نفسه أشد العقاب، ونعتبر من واجبنا الثأر لدماء هنية التي سفكت على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
اغتيال اسماعيل هنية
وقتل هنية ومرافقه، يوم 31 يوليو، في مقر إقامته في طهران عقب مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وبعد ساعات قليلة من اغتيال أحد أبرز قادة حزب الله في لبنان فؤاد شكر بغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت.
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