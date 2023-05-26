بوتين: الوضع بين أرمينيا وأذربيجان يتجه نحو التسوية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الأوضاع في العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان تتجه نحو التسوية بشكل عام، على الرغم من بعض الصعوبات.

وأعرب بوتين خلال لقائه برئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في الكرملين، يوم الخميس، إن العقبات أمام التسوية السلمية بين أرمينيا وأذربيجان يمكن تجاوزها.

أرمينيا وأذربيجان

وأعلن الرئيس الروسي عن الاتفاق على عقد لقاء ثلاثي لروسيا وأرمينيا وأذربيجان على مستوى نواب رؤساء الحكومات في أقرب وقت، "لإزالة كافة القضايا العالقة".

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وأشار إلى أن اللقاء قد يعقد بعد أسبوع تقريبا، وأن الموعد الدقيق سيحدد لاحقا، معربا عن أمله بأن هذا الاتفاق سيسمح "بحل كافة القضايا التي كانت عالقة حتى الآن".

وأكد بوتين تمسك روسيا بالاتفاقات الثلاثية بين موسكو ويريفان وباكو بشأن تسوية النزاع في منطقة قره باج.

قره باج

وقال: "أنتم تعرفون موقفنا بشأن إعلاننا الثلاثي في ما يتعلق بممر لاتشين (الواصل بين أرمينيا ومنطقة قره باج). ونحن لم نغير موقفنا أبدا. وفي مناقشاتنا مع الأصدقاء الأرمن وأذربيجان كنا ولا نزال نتمسك بهذا الموقف، وهو يتمثل في أن كل شيء يجب أن يتماشى مع روح وبنود إعلاننا الثلاثي، وموقفنا بهذا الصدد ثابت".

وأشار بوتين إلى عدم وجود أي أساس "للتفسير المزدوج" للبنود الخاصة برفع الحصار عن ممرات النقل في قره باج، مضيفا أن المسائل المتعلقة بالنقل حساسة، وفي حال تسوية تلك القضايا على الرغم من كل الصعوبات، فسيفيد ذلك أرمينيا وأذربيجان على حد سواء، والمنطقة بأسرها.

وأضاف أن تسوية الوضع ستساعد في التطبيع في كافة المجالات، بما فيها السياسي والأمني.

السلام لا مفر منه

والإثنين الماضي، صرح رئيس أذربيجان إلهام علييف، بأن توقيع اتفاقية سلام بين أذربيجان وأرمينيا أمر لا مفر منه.

وقال علييف في أعقاب محادثاته مع نظيره الليتواني غيتاناس ناوسيدا في فيليوس: "نأمل بأن يؤدي عقد مفاوضات السلام (بين أرمينيا وأذربيجان) في نهاية المطاف إلى سلام طويل الأمد في القوقاز.

أرمينيا وأذربيجان

وتابع: سأذكركم بأن الأراضي الأذربيجانية كانت تحت الاحتلال منذ سنوات عديدة، حوالي 30 عاما. وتم طرد مليون أذربيجاني من أراضيهم الأصلية نتيجة لهذا الاحتلال. نعتقد أن توقيع اتفاقية سلام أمر لا مفر منه.

وأضاف: ومن جانبنا سنحاول بذل جهود بناءة لتحقيق هذا الهدف. بطبيعة الحال، من الضروري أن تتفق اتفاقية السلام هذه مع الأحكام والمبادئ الدولية".

محادثات أذربيجان وأرمينيا

وبدأت يريفان وباكو بوساطة روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بحث اتفاقية سلام مقبلة.

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