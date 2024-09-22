بلدية المحلة تتعادل سلبيا مع أبو قير للأسمدة استعدادا لدوري المحترفين

تعادل نادي بلدية المحلة مع فريق أبو قير للأسمدة سلبيا بدون أهداف في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين وذلك في إطار استعدادتهم لخوض منافسات دوري المحترفين في الموسم المقبل.

وكان بلدية المحلة هبط إلى دوري المحترفين الموسم المقبل عقب احتلال المركز الـ 16 بجدول ترتيب الدوري الممتاز بـ 28 نقطة

جدول مباريات بلدية المحلة في دوري المحترفين

الداخلية ضد بلدية المحلة - الجولة الأولى

بلدية المحلة ضد سبورتنج - الجولة الثانية

الاتصالات ضد بلدية المحلة - الجولة الثالثة

بلدية المحلة ضد بترول أسيوط - الجولة الرابعة

بلدية المحلة ضد بروكسي - الجولة الخامسة

المقاولون العرب ضد بلدية المحلة - الجولة السادسة

بلدية المحلة ضد منتخب السويس - الجولة السابعة

ديروط ضد بلدية المحلة - الجولة الثامنة

بلدية المحلة ضد أسوان - الجولة التاسعة

المنصورة ضد بلدية المحلة - الجولة العاشرة

بلدية المحلة ضد راية - الجولة الحادية عشر

وادي دجلة ضد بلدية المحلة - الجولة الثانية عشر

بلدية المحلة ضد طنطا - الجولة الثالثة عشر

لافيينا ضد بلدية المحلة - الجولة الرابعة عشر

بلدية المحلة ضد أبوقير للأسمدة - الجولة الخامسة عشر

السكة الحديد ضد بلدية المحلة - الجولة السادسة عشر

بلدية المحلة ضد كهرباء الإسماعيلية - الجولة السابعة عشر

الترسانة ضد بلدية المحلة- الجولة الثامنة عشر

بلدية المحلة ضد القناة - الجولة التاسعة عشر