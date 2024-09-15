الأحد 15 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

رئيس الأركان الإسرائيلي: لن نستطيع استعادة الأسرى من قطاع غزة بالعمليات العسكرية

رئيس الأركان، فيتو
رئيس الأركان، فيتو

حرب غزة ، قال رئيس الأركان الإسرائيلي، هيرتسي هاليفي، إن الجيش الإسرائيلي يخوض مخاطر كبيرة للحصول على معلومات استخبارية حول الأسرى، مشيرا إلى أن إعادتهم ستكون أصعب مع مرور الوقت.

وذكرت القناة "12" العبرية أن هاليفي قال لعائلات الجنود الأسرى إن الجيش يعمل على إعادة الأسرى بأي طريقة ولن يتمكن من إعادتهم جميعا في عمليات عسكرية.

وأكد هاليفي أن "اتفاق إعادة الأسرى منوط بقرار الحكومة الإسرائيلية، مضيفا: "نبذل كل ما نستطيع لتحقيق ذلك".

وتجمع آلاف الإسرائيليين مساء أمس  السبت على طريق بيجن في تل أبيب، قرب مقر الجيش في تظاهرة مناهضة للحكومة، وداعية إلى التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غزة.

وانتقدت عائلات الأسرى الذين تحتجزهم "حماس" في غزة بشدة استراتيجية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمرهم الصحفي الأسبوعي في تل أبيب.

هذا ونقلت القناة 12 الإسرائيلية في وقت سابق عن أحد أعضاء الوفد الإسرائيلي المفاوض قوله لعائلات الأسرى بأن صفقة التبادل مع حركة "حماس" لن تكون قريبة، ولا حتى المرحلة الأولى منها.

وأكد المسؤول أن "الطريق الوحيد للوصول للصفقة هي وقف الحرب. استمروا بالضغط من أجل خلق حالة شعبية داعمة لوقف الحرب".

هذا وخرج حشد كبير من الإسرائيليين في مظاهرة كبرى بتل أبيب، احتجاجا على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث طالبوا بعقد صفقة تبادل أسرى لإطلاق سراح ذويهم من قطاع غزة المحاصر.

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حرب غزة رئيس الأركان الإسرائيلي عائلات الجنود الأسرى تل أبيب غزة

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