الأحد 15 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يعترف بمقتل 3 من جنوده الأسرى بقصف سلاح الجو

الأسري الإسرائيليين،
الأسري الإسرائيليين، فيتو

نشر جيش الاحتلال، اليوم الأحد، نتائج التحقيق في مقتل 3 عسكريين كانوا أسرى في غزة، موضحا أنهم قتلوا على الأغلب في قصف لسلاح الجو الإسرائيلي.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أن "المختطفين نيك بايزر ورون شرمان وايليا توليدانو، الذين تم تخليص جثثهم في ديسمبر من نفق تابع لحركة "حماس" في شمال قطاع غزة، قُتلوا جراء قصف سلاح الجو عند تصفية قائد لواء القطاع الشمالي التابع لحركة حماس. وتم تسليم نتائج التحقيق العسكري لعائلات الضحايا".

 

مقتل 3 عسكريين كانوا أسرى في غزة

وحسبما نقلت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، فإن المعلومات الاستخبارية العسكرية حول وجود أسرى من عدمه في المنطقة كانت غير دقيقة، إذ لم يقدر جيش الاحتلال وجود أسرى في محيط تواجد قيادي حماس، بل اعتقد أنهم كانوا يقيمون في مكان آخر، ولم يتم العثور على آثار إصابات على جثث المختطفين التي تم تخليصها، ومن المحتمل أنهم قُتلوا بسبب الغازات السامة المنبعثة بعد القصف".

وأضاف التحقيق: "هناك احتمال كبير أن يكون الثلاثة قد قُتلوا كنتيجة ثانوية لغارة جوية لسلاح الجو الإسرائيلي".

وقال الجيش إنه "لا يمكن التحديد بشكل مؤكد ظروف وفاتهم، لكن التحديد بأنهم قُتلوا بنيران قواتنا يستند إلى مكان العثور على جثثهم وتأثير الهجوم، والتحقيق في الأمر، والنتائج الاستخبارية المتوفرة ونتائج التقارير الطبية وتحديد معهد الطب الشرعي لوفاتهم".

 

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