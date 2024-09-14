السبت 14 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

عائلات أسرى الاحتلال: نتنياهو يعرقل صفقة التهدئة ويحكم بالإعدام على الرهائن

عائلات الأسري الإسرائيليين،
عائلات الأسري الإسرائيليين، فيتو

قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، إن رئيس الوزراء  بنيامين نتنياهو هو من يعرقل الصفقة ويفشلها وسياسته تؤدي إلى مقتل الرهائن.

وتابعت عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة لوسائل إعلام عبرية: "ما دام نتنياهو في سدة الحكم في إسرائيل فإن هذه الحرب ستستمر إلى الأبد.. وتوسيع العملية العسكرية في الشمال دون عقد صفقة تبادل هو حكم بالإعدام على الأسرى".

 

عرقلة التوصل لاتفاق يوقف النار في قطاع غزة

وفي وقت سابق، قال يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، إنه يتعين على نتنياهو التوقف عن السياسة، وإبرام صفقة تبادل للمحتجزين، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

وتتصاعد الانتقادات بالداخل الإسرائيلي ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وسط اتهامه بعرقلة التوصل لاتفاق يوقف النار في قطاع غزة، ويطلق سراح المحتجزين الإسرائيليين.

 

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زعيم المعارضة الإسرائيلية يطالب نتنياهو بالتوقف عن السياسة وإبرام صفقة الأسرى

 

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