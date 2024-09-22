نتنياهو: إسرائيل لا تفضل التصعيد إلى حرب شاملة مع حزب الله

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن تل أبيب تفضل عدم الذهاب إلى حرب شاملة في التصعيد مع حزب الله.

وبحسب قناة «القاهرة الإخبارية»، زعم نتنياهو: "مستمرون بالعمل للتوصل إلى صفقة تبادل للمحتجزين وتأخير عقدها سببه حماس، وخطة اللواء احتياط آيلند بإعلان شمال غزة منطقة عسكرية هي إحدى الخطط التي ندرسها".

نشوب حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله اللبناني

في السياق ذاته، أفاد تقرير لموقع "أكسيوس" الأمريكي بأن إدارة الرئيس جو بايدن قلقة من خطر نشوب حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.

ونقل الموقع عن مسئولين أمريكيين قولهم: إن إدارة بايدن قلقة وتخشى اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله، ولكنها تأمل أن يسهم الضغط العسكري "المتزايد" لإسرائيل على الجماعة اللبنانية المدعومة من إيران، في التوصل لاتفاق دبلوماسي يسمح بعودة المدنيين إلى منازلهم على جانبي الحدود الإسرائيلية اللبنانية.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية