الأحد 22 سبتمبر 2024
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سياسة

سؤال برلمانى حول ارتفاع سعر كيلو الطماطم لـ 40 جنيها

طماطم، فيتو
طماطم، فيتو

 تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن ارتفاع أسعار الطماطم.

 

أسعار الطماطم شهدت حالة من الارتفاعات المتكررة

 وقال قاسم، إن أسعار الطماطم قد شهدت حالة من الارتفاعات المتكررة، حيث كانت من الخضروات المتوفرة بالأسواق وعلى موائد المصريين بكثرة كونها تدخل في أغلب الوجبات والأطباق الرئيسية بشكل يومي، إلا أن هذا المحصول الحيوي يواجه تحديات كثيرة أدت إلى تراجع إنتاجه وارتفاع أسعاره بشكل غير مسبوق، وأصبحت الآن تشكل عبئًا كبيرًا على ميزانيات الأسرة، وارتفعت أسعار الطماطم خلال الأسبوع الحالي بنسبة بلغت نحو 20% ليتجاوز الكيلو جرام 40 جنيها بالأسواق والمحال التجارية.


ووصف النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، تصريحات مسئولى وزارة الزراعة والتى أكدوا فيها أن أسعار الطماطم ستبدأ في الانخفاض تدريجيًا الفترة المقبلة بأنها للشو الإعلامى مؤكدًا أن أسعار الطماطم تواصل جنونها.
 

قلة المعروض بالأسواق

وتساءل "قاسم"، قائلًا: إن مسئولى وزارة الزراعة يتعللون بأن السبب وراء الارتفاعات الكبيرة وغير المبررة فى أسعار عدد من المنتجات الزراعية وفى مقدمتها الطماطم يرجع إلى قلة المعروض بالأسواق مع العلم أن الطماطم متواجدة لدى جميع بائعي الفواكه والخضروات على مستوى الجمهورية؟ ولماذا لا تضع الحكومة سعر استرشادي لأى سلعة ترتفع أسعارها بصورة غير مبررة؟.

 

الارتفاعات الكبيرة وغير المبررة للعديد من السلع والمنتجات 

وطالب النائب محمود قاسم وضع سياسات وخطط جديدة تكفل عدم تكرار مسلسل الارتفاعات الكبيرة وغير المبررة للعديد من السلع والمنتجات خاصة السلع الأساسية التى لا غنى عنها لدى المواطنين مثل الخضروات والفواكه، مشيرًا إلى ضرورة أن يتابع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي التصريحات غير الحقيقية التى تصدر من عدد من مسئولى وزارته.
 

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