الأحد 22 سبتمبر 2024
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حوادث

المشدد 3 سنوات لعاطل متهم بسرقة الشقق في الشرابية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بسرقة شقة مواطن بأسلوب كسر الباب بمنطقة الشرابية. 

وكانت الأجهزة الامنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من موظف يفيد بسرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية من داخل شقته بمنطقة الشرابية.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي  عاطل، له معلومات جنائية، لمزاولته نشاط إجرامى تخصص في ارتكاب جرائم سرقة شقق المواطنين بأسلوب كسر الباب بدائرة قسم شرطة الشرابية.

وبمواجهته اعترفا بارتكاب واقعتين بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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محكمة جنايات شمال القاهرة منطقة الشرابية مديرية أمن القاهرة قسم شرطة الشرابية

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