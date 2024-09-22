المشدد 3 سنوات لعاطل متهم بسرقة الشقق في الشرابية
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بسرقة شقة مواطن بأسلوب كسر الباب بمنطقة الشرابية.
وكانت الأجهزة الامنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من موظف يفيد بسرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية من داخل شقته بمنطقة الشرابية.
وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم.
وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي عاطل، له معلومات جنائية، لمزاولته نشاط إجرامى تخصص في ارتكاب جرائم سرقة شقق المواطنين بأسلوب كسر الباب بدائرة قسم شرطة الشرابية.
وبمواجهته اعترفا بارتكاب واقعتين بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.