الأحد 22 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

عشرات القتلى والجرحى في انفجار منجم للفحم بإيران

منجم فحم في ايران،
منجم فحم في ايران، فيتو

 أعلنت  هيئة الإغاثة الإيرانية اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار منجم للفحم جنوبي محافظة خراسان.

ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار منجم في إيران 

 وأوضحت الهيئة في بيان رسمي أنه بحلول ظهر اليوم الأحد، ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار منجم الفحم إلى 51 قتيلا و20 جريحا.

وقال محافظ مدينة طبس إن فريق الإنقاذ تمكنت من الوصول إلى بلوك C، لكنها لم تصل حتى الآن إلى المحاصرين هناك، مشيرا إلى كثافة غاز الميثان في هذا البلوك وخطورتها على العمال المحاصرين وفرق الإنقاذ على حد سواء.

 

ووفقا لمسئولين إيرانيين لا يزال هناك 22 عاملا عالقين في المنجم، تعمل طواقم الإنقاذ على محاولة انتشالهم أحياء.

 

انفجار منجم فحم في إيران

 وذكرت الهيئة في بيان رسمي فجر اليوم أنه وقع انفجار أمس في منجم الفحم التابع لمحافظة خراسان الجنوبية، وأدى إلى إصابة العشرات وفقد آخرين.

وأضافت أنه تم إرسال 8 فرق تابعة لجمعية الهلال الأحمر لمحافظة خراسان الجنوبية إلى مكان الحادث.

وبحسب التحقيقات الأولية وقع الانفجار نتيجة تسرب لغاز الميثان في أحد أنفاق المنجم.

ومن جانبه أوضح مدير دائرة الأزمات في المحافظة، محمد علي آخوندي، أنه بسبب عمق موقع الحادث والانفجار، هناك احتمال لارتفاع عدد الضحايا، حيث ضم المنجم لحظة وقوع الانفجار ما لا يقل عن 69 عاملا، كانوا متواجدين في البلوكلين  C وB من منجم طبس.

وقال أوخندي إن عدد الإصابات بلغ حتى صباح اليوم 19 قتيلا و17 جريحا، وعشرات المفقودين الذين تعمل الفرق المختصة على محاولات إنقاذهم.

مشيرا إلى أنه تم استدعاء كافة فرق الإسعاف والعلوم الطبية وإدارة المنطقة والمحافظة إلى المكان، موضحا وقوع عدد كبير من حالات الاختناق بين العمال بسبب الغاز، موضحا أن الانفجار في المنجم لم يكن على هيئة حريق أو تدمير شديد للجدران.

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