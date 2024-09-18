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محافظات

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 18-9-2024 في محافظة الفيوم

أسعار الدواجن في
أسعار الدواجن في الفيوم، فيتو

تراجعت اسعار الدواجن في محافظة الفيوم، اليوم الأربعاء، بعد زيادة أمس الثلاثاء  وتراوحت نسبة انخفاض السعر من جنيه واحد و3 جنيهات في الكيلو، وتراوح سعر كيلو الفراخ الأبيض، ما بين 79 و85 جنيها بحسب موقع التاجر واسمه التجاري، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات 79 جنيها، كما تراوحت أسعار الفراخ البلدى ما بين 105 و125 جنيها، وأسعار البط المولر ما بين 95 جنيها، و100 جنيه للكيلو، والبط الفرنساوي الأبيض ما بين 80 جنيها و85 جنيها، والبط البلدي ما بين  135 جنيها و140 جنيها، وسعر كيلو الارنب البلدي 105 جنيهات، والبط الميسكوفي 145 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم

وتراوح سعر كيلو البانيه 185 و195 جنبها  وفي السوبر ماركت 210 جنيهات، وكيلو الاوراك 103 جنيهات، وكيلو كبد وقوانص 100 جنيها، كيلو صدور بالعظم 135 جنيها، كيلو الدبابيس 135 جنيها، كيلو شيش طاووق 195 جنيها، كيلو حمام كداب 140 جنيها، كيلو كبدة صافى 120  جنيها، كيلو بانيه استربس صوبع 195 جنيها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 195 جنيها، كيلو بانيه مخلى صدور سليمة 195 جنيها، كيلو الأجنحة 65 جنيها، كيلو الهياكل 40 جنيها.

مبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم، ليصل سعر الكيلو إلى 325 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة علي أحياء مدينة الفيوم بالكامل، ويشارك في المبادرة بعد مربي الماشية ومحلات الجزارة واخد السلاسل الشهيرة بمدينة الفيوم.

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القري والمراكز الأخرى تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز على حدة، فالقرى التي بها عدد مربين كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القرى.

 

قطع مياه الشرب عن مدينة الفيوم لمدة 10 ساعات غدا الأربعاء

بزيادة 3 جنيهات، أسعار الدواجن البيضاء تواصل الارتفاع بالأسواق

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