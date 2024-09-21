مروان عطية: خضنا موسمًا صعبًا وشاقًّا ونجحنا في إسعاد الجماهير

أكد مروان عطية، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالاحتفال بالدوري عقب الفوز على جورماهيا الكيني في مباراة الإياب اليوم والتأهل لدور المجموعات.

وقال: الحمد لله على الاحتفال، والفرحة اليوم فرحتان، فرحة الفوز على جور ماهيا والتأهل لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، وفرحة استلام درع الدوري والأجمل أن الحفل كان بمشاركة جماهير الأهلي، والحمد لله فرحناهم سواء بالفوز على جور ماهيا في كينيا ذهابًا أو في القاهرة إيابًا، وكذلك بدرع الدوري.

وأضاف أن الأهلي خاض موسمًا صعبًا وشاقًّا، وكان هناك مجهود مضاعف من جميع اللاعبين والجهاز الفني، ونجح الفريق في تحمل ضغط المباريات التي خاضها الأهلي في وقت قصير للغاية، حتى كلل الله مجهود الفريق بالتتويج بدرع الدوري.

وأوضح أن جميع لاعبي الأهلي على قلب راجل واحد، ويساند بعضهم بعضًا، وأن هذه الروح هي سر تفوق الأهلي على مر العصور والموسم القادم أصعب من الموسم الماضي، ونحن نعرف هذا جيدًا ونستعد بقوة للفترة الصعبة القادمة لإسعاد جماهير الأهلي.

الأهلي يفوز على جورماهيا

واحتفل النادي الأهلي بالدوري رقم 44 في تاريخه عقب مباراته أمام جورماهيا الكيني والتي جمعت بينهم اليوم السبت.

وكان الأهلي تلقى خطابًا من الاتحاد الإفريقي «كاف»، يخطره فيه بموافقته على تسليم درع الدوري عقب مباراة العودة أمام فريق جورماهيا الكيني.

وتأهل النادي الأهلي لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز اليوم على جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد القاهرة الدولي في إياب دور الـ32.

وفاز الأهلي على نظيره جورماهيا الكيني بنتيجة 3-0، في مباراة الذهاب ليصعد المارد الأحمر لدور المجموعات بمجموع اللقائين 6-0.

أهداف مباراة الأهلي وجورماهيا

وسجل رامي ربيعة الهدف الأول لـ النادي الأهلي في الدقيقة 24 عن طريق رأسية مميزة، فيما سجل وسام أبو علي الهدف الثاني في الدقيقة 55 وسجل طاهر محمد طاهر الهدف الثالث في الدقيقة 90.