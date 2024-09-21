الأحد 22 سبتمبر 2024
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أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يصعد لمجموعات إفريقيا ويتسلم درع الدوري.. منتخب مصر يتوج ببطولة العالم للكراسي المتحركة.. أحمد فتحي يعتزل كرة القدم.. وحسين لبيب رئيسا لبعثة الزمالك في السعودية

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

الأهلي يكرر فوزه على جورماهيا بثلاثية ويصعد لمجموعات دوري أبطال إفريقيا

الأهلي، تأهل النادي الأهلي لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز اليوم على جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد القاهرة الدولي في إياب دور الـ32.

وكان النادي الأهلي قد فاز على نظيره جورماهيا الكيني بنتيجة 3-0، في مباراة الذهاب ليصعد المارد الأحمر لدور المجموعات بمجموع اللقائين 6-0.

تألق الصفقات الجديدة، الفريق الأول بالزمالك يفوز على 2005 برباعية

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على فريق الشباب بالنادي بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب النادي في إطار استعدادات الأبيض للقاء السوبر الأفريقي أمام الأهلي. 

مرموش يتألق ويحرز هدفا ويقود فرانكفورت للفوز على مونشنجلادباخ

قاد عمر مرموش فريقه آينتراخت فرانكفورت للفوز على بوروسيا مونشنجلادباخ 2-0  في إطار منافسات الدوري الألماني لكرة القدم.
وسجل مرموش الهدف الثاني ليرفع رصيده إلى 4 أهداف في 4 مباريات بالدوري الألماني خلال الموسم الحالي.

رسميا، اتحاد الكرة يقرر تأجيل انطلاق دوري المحترفين لهذا الموعد

دوري المحترفين،  قرر اتحاد الكرة رسميا تأجيل انطلاقة مباريات دوري المحترفين إلى السابع من أكتوبر بدلا من 29 سبتمبر الجارى بمشاركة 20 فريقا.

شاهد، لحظة رفع محمد الشناوي قائد الأهلي درع الدوري الممتاز

تسلم النادي الأهلي درع الدوري الجديد في إستاد القاهرة الدولي بعد نهاية مباراة المارد الأحمر أمام جورماهيا في دوري أبطال أفريقيا.

حسين لبيب رئيسًا لبعثة الزمالك في رحلة السعودية استعدادًا للسوبر الأفريقي

يترأس الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بعثة الفريق الأول لكرة القدم التي ستسافر إلى السعودية، استعدادًا لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي.

منتخب مصر يتوج بلقب بطولة العالم للكراسي المتحركة لليد بعد الفوز على أمريكا

توج منتخب مصر للكراسي المتحركة لكرة اليد بلقب بطولة العالم التي أقيمت في مصر خلال الفترة من 16 إلى 21 سبتمبر الجاري، بعد فوزه في المباراة النهائية على أمريكا بنتيجة شوطين دون رد.

قدم منتخب مصر أداء قويا في المباراة النهائية، ونجح في حسم الشوط الأول لصالحه، بنتيجة 6/1 قبل أن يفوز في الشوط الثاني بنتيجة 12/6.

وشهدت المباراة النهائية تألق عدد كبير من لاعبي المنتخب الوطني، وعلى رأسهم مجدي طلعت نجم البطولة الأبرز، ومحمد حسب الله سويلم، وأحمد صلاح وتوبة مجدي وآيات أحمد وغيرهم.

تأكيدا لانفراد فيتو، أحمد فتحي يُعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن أحمد فتحي نجم الكرة المصرية ونادي بيراميدز اعتزاله كرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

بعد توجيهات الرئيس، تغيير مرتقب بخطط أولمبياد 2028

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ضوء التقرير المقدم من وزير الشباب والرياضة، بتنفيذ حزمة من الإجراءات الفورية، تتضمن القيام بمراجعة قانونية دقيقة لأوجه صرف المبالغ المالية المخصصة للاتحادات الرياضية التي شاركت في جميع المسابقات بدورة الألعاب الأولمبية أولمبياد باريس 2024.

قرار صارم من الخطيب تجاه لاعبي الأهلي بعد الاحتفال بلقب الدوري الـ44

اتخذ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قرارا جديدا عقب الاحتفال باللقب الدوري الممتاز رقم 44  في تاريخه، والذي تسلمه بعد انتهاء مباراة جورماهيا الكيني.

شاهد، لحظة رفع محمد الشناوي قائد الأهلي درع الدوري الممتاز

كلاسيكو الدوري السعودي، الهلال يتقدم على الاتحاد بثلاثية في الشوط الأول (فيديو)

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