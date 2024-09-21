أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يصعد لمجموعات إفريقيا ويتسلم درع الدوري.. منتخب مصر يتوج ببطولة العالم للكراسي المتحركة.. أحمد فتحي يعتزل كرة القدم.. وحسين لبيب رئيسا لبعثة الزمالك في السعودية

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

الأهلي، تأهل النادي الأهلي لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز اليوم على جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد القاهرة الدولي في إياب دور الـ32.

وكان النادي الأهلي قد فاز على نظيره جورماهيا الكيني بنتيجة 3-0، في مباراة الذهاب ليصعد المارد الأحمر لدور المجموعات بمجموع اللقائين 6-0.

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على فريق الشباب بالنادي بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب النادي في إطار استعدادات الأبيض للقاء السوبر الأفريقي أمام الأهلي.

قاد عمر مرموش فريقه آينتراخت فرانكفورت للفوز على بوروسيا مونشنجلادباخ 2-0 في إطار منافسات الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل مرموش الهدف الثاني ليرفع رصيده إلى 4 أهداف في 4 مباريات بالدوري الألماني خلال الموسم الحالي.

دوري المحترفين، قرر اتحاد الكرة رسميا تأجيل انطلاقة مباريات دوري المحترفين إلى السابع من أكتوبر بدلا من 29 سبتمبر الجارى بمشاركة 20 فريقا.

تسلم النادي الأهلي درع الدوري الجديد في إستاد القاهرة الدولي بعد نهاية مباراة المارد الأحمر أمام جورماهيا في دوري أبطال أفريقيا.

يترأس الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بعثة الفريق الأول لكرة القدم التي ستسافر إلى السعودية، استعدادًا لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي.

توج منتخب مصر للكراسي المتحركة لكرة اليد بلقب بطولة العالم التي أقيمت في مصر خلال الفترة من 16 إلى 21 سبتمبر الجاري، بعد فوزه في المباراة النهائية على أمريكا بنتيجة شوطين دون رد.

قدم منتخب مصر أداء قويا في المباراة النهائية، ونجح في حسم الشوط الأول لصالحه، بنتيجة 6/1 قبل أن يفوز في الشوط الثاني بنتيجة 12/6.

وشهدت المباراة النهائية تألق عدد كبير من لاعبي المنتخب الوطني، وعلى رأسهم مجدي طلعت نجم البطولة الأبرز، ومحمد حسب الله سويلم، وأحمد صلاح وتوبة مجدي وآيات أحمد وغيرهم.

أعلن أحمد فتحي نجم الكرة المصرية ونادي بيراميدز اعتزاله كرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ضوء التقرير المقدم من وزير الشباب والرياضة، بتنفيذ حزمة من الإجراءات الفورية، تتضمن القيام بمراجعة قانونية دقيقة لأوجه صرف المبالغ المالية المخصصة للاتحادات الرياضية التي شاركت في جميع المسابقات بدورة الألعاب الأولمبية أولمبياد باريس 2024.

اتخذ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قرارا جديدا عقب الاحتفال باللقب الدوري الممتاز رقم 44 في تاريخه، والذي تسلمه بعد انتهاء مباراة جورماهيا الكيني.