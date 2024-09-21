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رياضة

كلاسيكو الدوري السعودي، الهلال يتقدم على الاتحاد بثلاثية في الشوط الأول (فيديو)

الهلال
الهلال

 تقدم فريق الهلال على نظيره الاتحاد بنتيجة 3-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب “الجوهرة المشعة” بمدينة جدة ، في قمة مباريات الجولة الرابعة بالدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

جاءت ثلاثية الهلال عن طريق كل من الصربي ألكساندر ميتروفيتش في الدقيقة 3 و14، فيما سجل سالم الدوسري الهدف الثالث في الدقيقة 37.

تشكيل الهلال ضد الاتحاد


في حراسة المرمى: ياسين بونو

في خط الدفاع: رينان لودي - علي البليهي - حسن تمبكتي - جواو كانسيلو

في خط الوسط: سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - روبين نيفيز - ماركوس ليوناردو

في خط الهجوم: ألكساندر ميتروفيتش  – مالكوم - سالم الدوسري

تشكيل الاتحاد ضد الهلال

في حراسة المرمى: برايدراج رايكوفيتش

في خط الدفاع: مهندي الشنقيطي - عبد الاله العمري - دانيلو بيريرا - حسن قادش

في خط الوسط: نجولو كانتي - حسام عوار - فابينيو

في خط الهجوم: موسى ديابي - بنزيما - بيرجوين

تاريخ مواجهات الهلال ضد اتحاد جدة 

سبق وتواجه الاتحاد والهلال في الكلاسيكو السعودي خلال 157 لقاء من قبل، يمتلك الزعيم التفوق فيها بعدما حقق الفوز على العميد في 71 مباراة وخسر أمامه في 50 وتعادلا في 36، وأحرز هجوم الزعيم 249 هدفًا مقابل 183 فقط للاتحاد.

وفي الدوري السعودي تفوق الهلال على خصمه الاتحاد في 16 مواجهة وخسر 6 فقط من أصل 32 مباراة، فيما سجل في شباك النمور 59 هدفًا واستقبل 35.

 

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