شاهد، لحظة رفع محمد الشناوي قائد الأهلي درع الدوري الممتاز

تسلم النادي الأهلي درع الدوري الجديد في إستاد القاهرة الدولي بعد نهاية مباراة المارد الأحمر أمام جورماهيا في دوري أبطال أفريقيا.

وتوج النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر بلقب الدوري الممتاز لموسم 2023-2024.

وكان الأهلي تلقى خطابًا من الاتحاد الإفريقي «كاف»، يخطره فيه بموافقته على تسليم درع الدوري عقب مباراة العودة أمام فريق جورماهيا الكيني.

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الأهلي يكرر فوزه على جورماهيا بثلاثية ويصعد لمجموعات دوري أبطال إفريقيا

الأهلي، تأهل النادي الأهلي لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز اليوم على جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد القاهرة الدولي في إياب دور الـ32.

وكان النادي الأهلي فاز على نظيره جورماهيا الكيني بنتيجة 3-0، في مباراة الذهاب ليصعد المارد الأحمر لدور المجموعات بمجموع اللقائين 6-0.

أهداف مباراة الأهلي وجورماهيا

وسجل رامي ربيعة الهدف الأول لـ النادي الأهلي في الدقيقة 24 عن طريق رأسية مميزة، فيما سجل وسام أبو علي الهدف الثاني في الدقيقة 55 وسجل طاهر محمد طاهر الهدف الثالث في الدقيقة 90.