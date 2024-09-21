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رياضة

مرموش يتألق ويحرز هدفا ويقود فرانكفورت للفوز على مونشنجلادباخ

مرموش، فيتو
مرموش، فيتو

قاد عمر مرموش فريقه آينتراخت فرانكفورت للفوز على بوروسيا مونشنجلادباخ 2-0  في إطار منافسات الدوري الألماني لكرة القدم.

 وسجل مرموش الهدف الثاني ليرفع رصيده إلى 4 أهداف في 4 مباريات بالدوري الألماني خلال الموسم الحالي.

ليفربول يراقب عمر مرموش للتعاقد معه 

وأكدت صحيفة “ليفربول إيكو” أن نادي ليفربول يسعى للتعاقد مع عمر مرموش في شهر يناير المقبل، ولكنه سيجد منافسة مع بعض الأندية مثل توتنهام، ونيوكاسل وآرسنال وكريستال بالاس، الراغبين في ضم اللاعب المهاجم. 

وأضافت الصحيفة، أن مرموش حقق بداية رائعة مع فريقه فرانكفورت، وقدم مستوى مثالي، وساهم في الكثير من الأهداف على مدار الموسم الماضي، وسيكون حلا مثاليا للخط الأمامي لفريق الهولندي أرني سلوت المدرب الحالي لفريق ليفربول. 

وأشارت الصحيفة إلى أن عمر مرموش متحمس لفكرة الانتقال للدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة بعد تألقه مع فرانكفورت على مدار الموسم الماضي وكذلك مع بداية الموسم الحالي.

وكان عمر مرموش  شارك في فوز فريقه السبت الماضي، على فولفسبورج بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الدوري الألماني وسجل مرموش الهدفين في شباك فريقه السابق.

 

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