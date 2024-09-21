تأكيدا لانفراد فيتو، أحمد فتحي يُعلن اعتزاله كرة القدم
أعلن أحمد فتحي نجم الكرة المصرية ونادي بيرامبدز اعتزاله كرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
اعتزال أحمد فتحي كرة القدم
وأعلن أحمد فتحي اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، خلال مشاركته فى استوديو التحليل لمباراة الأهلي وجورماهيا الكيني مع إبراهيم فايق.
وكانت فيتو انفردت بإعلان أحمد فتحي اعتزاله خلال أبريل الماضي
أحمد فتحي يقرر اعتزال كرة القدم وتوديع المستطيل الأخضر
وايضا خلال الخبر
بعد استغناء بيراميدز عنه، أحمد فتحي يربط قرار اعتزاله الكرة بهذا الأمر
بيراميدز يستغني عن أحمد فتحي
وجاء قرار إدارة بيراميدز بعدم التجديد والاستغناء عن أحمد فتحي بسبب رفض الكرواتي كورنسلاف يورتشيتش المدير الفني للفريق التجديد له بسبب السن وعدم الحاجة لخدماته.
وكانت إدارة بيراميدز ترغب في الإبقاء علي اللاعب لولا قرار يورتشيتش
انضمام أحمد فتحي إلى بيراميدز
ووقع أحمد فتحى لبيراميدز فى موسم 2020 لمدة 3 سنوات.
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