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رياضة

تألق الصفقات الجديدة، الفريق الأول بالزمالك يفوز على 2005 برباعية

ميشالاك صفقة الزمالك
ميشالاك صفقة الزمالك الجديدة

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على فريق الشباب بالنادي بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب النادي في إطار استعدادات الأبيض للقاء السوبر الأفريقي أمام الأهلي. 

وجاءت بداية المباراة سريعة من الفريقين وتمكن محمد حمدي من تسجيل هدف التقدم للفريق الأول في الدقيقة الثالثة من تسديدة من خارج منطقة الجزاء لتسكن الكرة على يسار الحارس.

وفي الدقيقة الرابعة عشرة نجح سيدي ندياي في تسجيل هدف التعادل لفريق الشباب من تسديدة قوية من داخل منطقة جزاء الفريق الأول، وتوالت محاولات الفريقين للتسجيل لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الدقيقة 55 سجل الفريق الأول الهدف الثاني من عرضية لعمر فرج اصطدمت بأحد مدافعي فريق الشباب وسكنت المرمى.

وأضاف البولندي كونراد ميشالاك الهدف الثالث للفريق الأول في الدقيقة 76 من تسديدة من داخل منطقة جزاء فريق الشباب لتسكن على يمين الحارس، قبل أن يضيف ناصر منسي الهدف الرابع للفريق الأول في الدقيقة 80 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لتسكن على يسار الحارس، لينتهي اللقاء بفوز الفريق الأول برباعية مقابل هدف.

ولعب الفريق الأول بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: محمود الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي وحسام عبد المجيد وأحمد مجدي وأحمد محمود 

خط الوسط: محمود بنتايك وأحمد فتوح ومحمد السيد والبولندي ميشالاك 

خط الهجوم: عمر فرج وناصر منسي 

في حين يلعب فريق 2005 بكل من:

حراسة المرمى: محمد عبد الفتاح

خط الدفاع: علي عبد المجيد وعبد الرحمن علي ومحمد إبراهيم وحسن أبو المعاطي

خط الوسط: يوسف أحمد وسيد أسامة ويوسف الفرنسي وعبد الرحمن مورجن وأحمد خضري

خط الهجوم: سيدي ندياي   

وحقق الزمالك الفوز على ضيفه الشرطة الكيني بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الجمعة، باستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليصعد الأبيض حامل اللقب لدور المجموعات.

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