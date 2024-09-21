إطلاق سراح طيار نيوزيلندي بعد أسره 18 شهر في إندونيسيا

قالت الشرطة الإندونيسية، اليوم السبت، إنه تم إطلاق سراح الطيار النيوزيلندي فيليب ميرتنز بعد أكثر من 18 شهرًا من الأسر في بابوا الإندونيسية، بحسب ما جاء عبر شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

إطلاق سراح الطيار النيوزيلندي

وكان الطيار قد اختطفه فصيل مسلح من جيش التحرير الوطني لبابوا الغربية، بقيادة إيجيانوس كوجويا، في 7 فبراير 2023، فور هبوطه بطائرة تجارية صغيرة في منطقة ندوجا الجبلية النائية في اندونيسيا.

وقال رئيس عمليات كارتنز 2024 للسلام، العميد فيصل رمضاني: "إننا نعطي أولوية الوصول للطيار لكل من الزعماء الدينيين وزعماء الكنيسة والزعماء التقليديين وعائلة إييانوس كوجويا المقربة للحفاظ على سلامة الطيار".

وأوضحت الشرطة أنه تم إطلاق سراح ميرتنز، وتم اقتياده من قبل فريق مشترك في منطقة ندوجا، وهو يخضع حاليًا لفحوصات صحية وفحص سيكولوجي في منطقة تيميكا، مؤكدة أنهم سيعقدون مؤتمرًا صحفيًا في وقت لاحق.