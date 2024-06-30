قائد قوات الدفاع الجوي: نجحنا في تصنيع منظومات لمواجهة الطائرات بدون طيار

قال اللواء أركان حرب ياسر الطودي، قائد قوات الدفاع الجوي المصرية، إن القوات المسلحة حريصة على تطوير المعدات وتدريب الأفراد، والوصول إلى أعلى درجة من الاحترافية لتحقيق الردع.

اللواء أركان حرب ياسر الطودي، قائد قوات الدفاع الجوي، فيتو

تصنيع الكثير من المعدات العسكرية

ولفت خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه نشأت الديهي، المذاع على قناة "ten"، إلى أن القيادة السياسية حريصة على امتلاك قدرة التصنيع العسكري، حيث قامت بإنشاء مركز للبحوث من قبل نخبة من الضباط، لحل المشاكل الفنية لبعض المعدات، وامتلاك التكنولوجيا المحظورة على الدولة المصرية، ونجحت في تصنيع الكثير من المعدات بنسبة 100%.



منظومة القوات المسلحة لمواجهة الطائرات بدون طيار

وأشار إلى أن قوات الدفاع الجوي قامت بتصنيع منظومات لمواجهة الطائرات بدون طيار بالتعاون مع المراكز البحثية للقوات المسلحة، مستفيدين من القدرات الصناعية للهيئة العربية للتصنيع، وزارة الإنتاج الحربي.



إجراءات فنية لحماية أنظمة الدفاع الجوي

وأضاف أن الحروب الحديثة شهدت توسعًا في استخدام الهجمات السيبرانية، ولذلك قامت قوات الدفاع الجوي باتخاذ الكثير من الإجراءات الفنية لحماية أنظمة الدفاع الجوي، من الحرب السيبرانية.