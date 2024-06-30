الإثنين 01 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

قائد قوات الدفاع الجوي: نجحنا في تصنيع منظومات لمواجهة الطائرات بدون طيار

قوات الدفاع الجوي،
قوات الدفاع الجوي، فيتو
ads

قال اللواء أركان حرب ياسر الطودي، قائد قوات الدفاع الجوي المصرية، إن القوات المسلحة حريصة على تطوير المعدات وتدريب الأفراد، والوصول إلى أعلى درجة من الاحترافية لتحقيق الردع.

 اللواء أركان حرب ياسر الطودي، قائد قوات الدفاع الجوي، فيتو

تصنيع الكثير من المعدات العسكرية 

ولفت  خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه نشأت الديهي، المذاع على قناة "ten"، إلى أن القيادة السياسية حريصة على امتلاك قدرة التصنيع العسكري، حيث قامت بإنشاء مركز للبحوث من قبل نخبة من الضباط، لحل المشاكل الفنية لبعض المعدات، وامتلاك التكنولوجيا المحظورة على الدولة المصرية، ونجحت في تصنيع الكثير من المعدات بنسبة 100%.

 


منظومة القوات المسلحة لمواجهة الطائرات بدون طيار

وأشار إلى أن قوات الدفاع الجوي قامت بتصنيع منظومات لمواجهة الطائرات بدون طيار بالتعاون مع المراكز البحثية للقوات المسلحة، مستفيدين من القدرات الصناعية للهيئة العربية للتصنيع، وزارة الإنتاج الحربي. 
 

قوات الدفاع الجوي تحتفل بعيدها الـ 54، اللواء أركان حرب ياسر الطودي: قادرون على حماية سماء مصر.. ونمتلك أحدث تكنولوجيا التسليح في العالم لمجابهة كافة العدائيات

قوات الدفاع الجوي تكشف أسلوبها في حماية سماء مصر

إجراءات فنية لحماية أنظمة الدفاع الجوي

وأضاف أن الحروب الحديثة شهدت توسعًا في استخدام الهجمات السيبرانية، ولذلك قامت قوات الدفاع الجوي باتخاذ الكثير من الإجراءات الفنية لحماية أنظمة الدفاع الجوي، من الحرب السيبرانية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

قائد قوات الدفاع الجوي قوات الدفاع الجوي القوات المسلحة الدفاع الجوى اللواء ياسر الطودى قائد الدفاع الجوي

مواد متعلقة

قوات الدفاع الجوي تحتفل بعيدها الـ 54، اللواء أركان حرب ياسر الطودي: قادرون على حماية سماء مصر.. ونمتلك أحدث تكنولوجيا التسليح في العالم لمجابهة كافة العدائيات

قوات الدفاع الجوي تكشف أسلوبها في حماية سماء مصر

اللواء أ. ح. ياسر الطودي يكشف أسرار تحطيم أسطورة الذراع الطولى لإسرائيل على يد الدفاع الجوي المصري في حرب أكتوبر 1973

الأكثر قراءة

خبر سار من الكهرباء للمواطنين بشأن خطة تخفيف الأحمال

خبير الفيزياء بالتربية والتعليم: امتحان 2024 جاء من أسئلة اختبارات الأعوام الـ 3 الماضية (مستندات)

يبدأ تطبيقها اليوم، عقوبة عدم الالتزام بالمواعيد الجديدة لغلق المحلات التجارية

بعد نقصه في مصر، جمال شعبان يكشف بدائل أشهر دواء للضغط والقلب

بعد قرار إعادة المباراة، هل يذهب بيراميدز إلى الإسكندرية لمواجهة سموحة؟

غضب في بيراميدز بسبب قرار رابطة الأندية بشأن مباراة سموحة

سعر جرام الذهب اليوم الاثنين 1 يوليو 2024

وصول أول شحنة غاز مسال إلى مصر لحل أزمة انقطاع الكهرباء

منوعات

المزيد

ناشطون في الدفاع عن الحيوانات يغلقون مسلخ دواجن في سويسرا

بعد غياب طويل، مصري يفاجئ نجلته بحفل تخرجها في المرحلة الابتدائية بالجزائر

اعتقال 11مسئولا بسلاسل تجارية في ميانمار بسبب الأرز

أتراك يعتدون على سوريين إثر اتهام لاجئ بالتحرش بطفلة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الاثنين 1-7-2024 في السوق

سعر القصدير في السوق اليوم الإثنين 1-7-2024

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الاثنين 1-7-2024

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الإثنين 1-7-2024 في بداية التعاملات

المزيد
ads

انفوجراف

بعد رحيل موديست.. صفقات الأجانب الفاسدة في الأهلي آخر 10 سنوات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم البلح في المنام وعلاقته بسماع أخبار سارة

معنى كبكبوا، تفسير الشيخ الشعراوي لبعض آيات سورة الشعراء (فيديو)

ما حكم أداء صلاة الضحى في المسجد؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية