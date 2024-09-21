العدد (631) من «فيتو» وأبرز عناوينه: «التربية والتعليم» فى اختبار صعب مع دخول العام الدراسى الجديد
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الورطة الكبرى
«التربية والتعليم» فى اختبار صعب مع دخول العام الدراسى الجديد..
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