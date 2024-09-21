السبت 21 سبتمبر 2024
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الجريدة الورقية

العدد (631) من «فيتو» وأبرز عناوينه: «التربية والتعليم» فى اختبار صعب مع دخول العام الدراسى الجديد

الصفحة الأولى من
الصفحة الأولى من العدد (631) من جريدة فيتو

عصام كامل يكتب: رسالة إلى لجنة الشئون الدستورية.. سكتم دهرًا ونطقتم كفرًا!

الورطة الكبرى

«التربية والتعليم» فى اختبار صعب مع دخول العام الدراسى الجديد..

وعبد اللطيف لمعاونيه: «لو فصل كثافته 51 طالب كلنا هنطلع تريند»

غموض حول حل مشكلات عجز المعلمين وعمال الخدمات المعاونة وفصول التجريبيات وتحويلات الطلاب

اتهامات للمدارس الدولية والخاصة بتحويل الزى المدرسى إلى «سبوبة».. والغرف التجارية: أباطرة الكتب الخارجية وراء ارتفاع أسعارها

فوضى فى زيادة المصروفات.. وأولياء أمور: تجاوزت 30 %.. وغياب الرقابة السبب

التفاصيل الكاملة فى أزمة الخطيب ولجنة التخطيط بالأهلى

نهاية نتنياهو

حكومة جانتس ولابيد ممر أمريكى آمن للخروج من مستنقع غزة

مخطط مجلس علام للاستمرار فى قيادة اتحاد الكرة

سباق محموم بين النجوم لتصوير مسلسلات رمضان 2025

سرقة المضبطة تضرب نقابة المهن الموسيقية.. والنقيب يتوعد اللصوص بفضحهم

الدستورية التربية والتعليم العام الدراسي الجديد المعلمين تحويلات الطلاب الزي المدرسي الكتب الخارجية الخطيب نتنياهو حكومة جانتس علام‮ اتحاد الكرة مسلسلات رمضان 2025 نقابة المهن الموسيقية

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