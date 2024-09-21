نصائح مهمة للأمهات لتخفيف حدة القلق المرتبط ببداية العام الدراسي

مع بداية كل عام دراسي، تشعر الأمهات بمزيج من الفرح والقلق حيال بدء مرحلة جديدة من حياة أطفالهن الدراسية، وتعد الليلة التي تسبق أول يوم دراسي واحدة من أكثر اللحظات حساسية وتوترًا، حيث يواجه الأطفال بداية جديدة مليئة بالتحديات والتجارب الجديدة.

ولضمان مرور هذه الليلة بهدوء وسلاسة، توجد مجموعة من النصائح التي يمكن أن تساعد الأمهات على تجهيز أطفالهن نفسيًا وجسديًا لليوم الأول.



نصائح للأمهات للاستعداد للعام الدراسي الجديد

استعداد الأمهات لعام دراسي جديد

أكدت الدكتورة عبلة ابراهيم أستاذ التربية ومستشارة العلاقات الأسرية، أن تحضير الأطفال نفسيًا وجسديًا لليوم الأول من المدرسة هو مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الأمهات.

وهناك مجموعة من النصائح، التي يمكنها أن تساعد الأمهات على تخفيف التوتر والقلق المرتبط ببداية العام الدراسي، وضمان أن أطفالهن يشعرون بالثقة والتحفيز لمواجهة التحديات الدراسية الجديدة.

وأضافت الدكتورة عبلة أن الأهم هو توفير بيئة داعمة ومحبة تساعد الأطفال على التكيف مع التغييرات الكبيرة التي تصاحب بداية العام الدراسي الجديد.

وتستعرض الدكتورة عبلة، في التقرير التالي، أهم الخطوات التي يمكنها أن تساعد كل أم في الاستعداد للعام الدراسي الجديد، وإعداد الأبناء نفسيا وعقليا لهذا اليوم.

تهيئة نفسية إيجابية للأطفال

من المهم جدًا أن تشعر الأم أطفالها بأن المدرسة هي مكان إيجابي يتيح لهم فرصة لتعلم أشياء جديدة والتعرف على أصدقاء جدد. بدلًا من التركيز على الصعوبات المحتملة، يمكن للأم أن تبرز الفوائد والفرص التي تأتي مع المدرسة. يمكن أن تقول مثلًا: "غدًا ستتعرف على أشياء جديدة ممتعة وستلتقي بأصدقاء جدد!". هذا الأسلوب يساعد في بناء توقعات إيجابية للعام الدراسي الجديد.

تنظيم النوم

ليلة قبل بدء المدرسة ليست الوقت المناسب لتأخير النوم أو تغيير الروتين. يجب على الأم أن تضمن أن طفلها يحصل على قسط كافٍ من الراحة. النوم الجيد هو المفتاح ليوم دراسي ناجح، حيث يساعد على تحسين التركيز والانتباه. يمكن تنظيم وقت النوم قبل عدة أيام من بدء المدرسة ليتعود الطفل على الاستيقاظ مبكرًا في اليوم الدراسي.

كيفية مساعدة الطفل على النوم بسلام:



- الابتعاد عن الشاشات قبل النوم بساعة على الأقل.

- تقديم وجبة خفيفة صحية قبل النوم مثل الحليب الدافئ.

- قراءة قصة مريحة أو استخدام الموسيقى الهادئة لتهدئة الأعصاب.



تحضير الزي المدرسي والحقائب

من أكثر الأمور التي تسبب التوتر في الصباح هي تحضير مستلزمات المدرسة. يُفضل تجهيز كل شيء في الليلة السابقة. يمكن للأم أن تجعل طفلها يشارك في تجهيز ملابسه المدرسية وحقيبته، فهذا يساعده على تحمل مسؤولية أغراضه ويقلل من احتمالية نسيان شيء مهم في الصباح. إضافة إلى ذلك، تجهيز الأشياء في المساء يعني أن صباح اليوم الدراسي الأول سيكون أكثر هدوءًا وسلاسة.

نصائح لتحضير الزي المدرسي:

- التأكد من أن الزي نظيف ومكوي.

- تجهيز الحذاء والجوارب ووضعهم في مكان واضح للطفل.

- التأكد من أن حقيبة المدرسة تحتوي على الكتب والأدوات المطلوبة.

التحدث مع الطفل عن مشاعره وتوقعاته

قد يشعر الطفل ببعض القلق أو الحماس الزائد قبل اليوم الأول من المدرسة، وهنا تأتي دور الأم في التحدث مع طفلها وسؤاله عن مشاعره وتوقعاته. يمكن أن تسأل الأم أسئلة مثل: "كيف تشعر حيال الغد؟" أو "هل هناك شيء يقلقك أو تتطلع إليه؟". هذا الحوار يساعد الطفل على التعبير عن مشاعره والتخفيف من أي مخاوف قد تكون لديه.



نصائح للتعامل مع مخاوف الطفل:

- التأكيد على أن المشاعر مثل القلق أو الخوف طبيعية.

- توجيه الطفل نحو التفكير في الأشياء الإيجابية التي سيواجهها في المدرسة.

- توضيح أنه يمكنه طلب المساعدة في أي وقت إذا شعر بأي ضيق.

إعداد وجبة إفطار مغذية



وجبة الإفطار تلعب دورًا هامًا في تزويد الطفل بالطاقة اللازمة ليبدأ يومه بنشاط وحيوية. يُفضل أن تقوم الأم بتحضير مكونات وجبة الإفطار مسبقًا لتوفير الوقت في الصباح. يجب أن تكون وجبة الإفطار متوازنة وتحتوي على البروتينات، والكربوهيدرات، والدهون الصحية، بالإضافة إلى الفواكه والخضروات الطازجة.



أفكار لوجبة إفطار صحية

- خبز كامل الحبوب مع زبدة الفول السوداني وموز.

- شوفان مع الحليب والفاكهة.

- بيض مسلوق مع قطعة من الخبز وكوب من عصير البرتقال الطازج.

التأكد من تجهيز الأدوات المدرسية

في الليلة التي تسبق اليوم الدراسي الأول، ينبغي على الأم التأكد من أن الطفل قد حضر كافة الأدوات المدرسية التي سيحتاجها. يمكن إعداد قائمة تحقق تشمل الكتب، الدفاتر، الأقلام، ومستلزمات أخرى، والتأكد من أن الطفل يعرف مكان كل شيء في حقيبته. كذلك يمكن أن تشارك الأم الطفل في تجهيز هذه الأدوات لتشجيعه على تحمل المسؤولية.

التخطيط للصباح

قد يكون الصباح محمومًا إذا لم يتم التخطيط له جيدًا. يمكن للأم وضع خطة بسيطة تساعدها في التحكم بالوقت بشكل أفضل. مثلًا، يمكن تحديد مواعيد دقيقة للاستيقاظ، وتناول الإفطار، وارتداء الزي المدرسي. إذا تم التخطيط بشكل جيد، سيقل الضغط والتوتر في الصباح، وسيبدأ الطفل يومه بشعور من الهدوء والثقة.

الاستماع إلى احتياجات الطفل الخاصة

بعض الأطفال قد يحتاجون إلى رعاية خاصة أو تحضيرات إضافية، مثل تجهيز أدوات طبية أو التأكد من أن الحقيبة تحتوي على وجبات خفيفة خالية من مكونات تسبب الحساسية. يجب على الأم أن تستمع جيدًا لطفلها وتكون مستعدة لأي طلبات أو احتياجات قد تتطلب اهتمامًا خاصًا.

تشجيع الطفل على الاستقلالية

مع بداية العام الدراسي الجديد، يمكن أن تكون هذه فرصة جيدة لتعزيز استقلالية الطفل. يمكن للأم تعليم طفلها كيفية تنظيم وقته والتعامل مع مسؤولياته. على سبيل المثال، يمكن أن تطلب الأم من طفلها تحضير ملابسه بنفسه أو تجهيز حقيبته. تعزيز الاستقلالية يساعد الطفل على اكتساب الثقة بنفسه ويعزز قدراته في مواجهة تحديات المدرسة.

بدء العام الدراسي

تهدئة الأعصاب وتقديم الدعم العاطفي

في بعض الأحيان، قد تشعر الأم نفسها بالتوتر أو القلق حيال بدء العام الدراسي الجديد. من المهم أن تظل الأم هادئة وتقدم الدعم العاطفي لأطفالها. إذا شعر الأطفال أن الأم واثقة وهادئة، فإنهم سيتبعون هذا الشعور وسيبدأون يومهم الأول بمزيد من الثقة.

كيف يمكن للأم تهدئة نفسها:

- ممارسة تقنيات التنفس العميق.

- التفكير في الأمور الإيجابية والفرص الجديدة التي سيحظى بها الطفل.

- التأكيد لنفسها أن كل شيء سيجري على ما يرام.

التأكد من التواصل الجيد مع المدرسة

من الضروري أن تتأكد الأم من أنها على تواصل جيد مع المدرسة والمعلمين. هذا التواصل يساعد في بناء علاقة قوية بين المنزل والمدرسة، ويضمن أن الأم على علم بأي تطورات أو احتياجات قد تطرأ خلال العام الدراسي. يمكن للأم التأكد من معرفة مواعيد المدرسة وأيام العطل وأي تعليمات أخرى هامة.

الاحتفال باليوم الأول

قد يكون اليوم الأول من المدرسة حدثًا مميزًا بالنسبة للطفل. يمكن للأم أن تحتفل بهذه المناسبة بطريقة بسيطة، مثل تحضير وجبة عشاء خاصة أو أخذ صور تذكارية. هذه الخطوة تساعد في جعل الطفل يشعر بالسعادة والاعتزاز ببدء مرحلة جديدة في حياته.