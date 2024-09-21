تفاصيل خطة الصحة للتأمين الطبي للمنشآت التعليمية.. الكشف على 2 مليون و460 ألف طالب.. تطبيق إجراءات مكافحة العدوى.. والكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية

في أول أيام العام الدراسي وضعت وزارة الصحة والسكان، خطة للتأمين الطبي للمنشآت التعليمية، تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد، لتوفير بيئة تعليمية آمنة، حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب، والقائمين على العملية التعليمية، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

تعزيز صحة الطلاب داخل المنشآت التعليمية

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، تطوير منظومة الفحص الطبي الدوري الشامل، وميكنة تسجيل بيانات الفحص لتحسين وتعزيز صحة الطلاب داخل المنشآت التعليمية، وفقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

ولفت الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، إلى أن خطة الفحص الطبي للسن المدرسي داخل المنشآت التعليمية، تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للطلاب والقائمين على العملية التعليمية، مؤكدًا التنسيق التام بين مديريات الشئون الصحية، ومديريات التربية والتعليم بجميع محافظات الجمهورية.

وأشار «قنديل» إلى توفير خدمات الفحص الطبي الإكلينيكي والقياسات الجسمانية وفحص الأسنان، ووحدة الإبصار، داخل المدارس، فضلًا عن الكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية (السمنة –النحافة – التقزم) لوضع خريطة صحية للفئات المستهدفة وتحديد أولويات التدخل.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة، إلى تدريب 2129 من الفرق الطبية، التي ستجري الفحص الطبي لأكثر من 2 مليون و460 ألف طالب وطالبة، مشيرة إلى إعداد دليل عمل قياسي للفحص الطبي، وتكليف منسق طبي بكل وحدة صحية، مسئول عن متابعة أعمال الفحص والمستهدف.

توفير غرف العزل وتكثيف المرور والإشراف على البيئة المدرسية

وتابعت «رشا خضر» أنه تم التأكيد على توفير غرف العزل وتكثيف المرور والإشراف على البيئة المدرسية -داخليًا وخارجيًا- لضمان توافر بيئة صحية آمنة وتطبيق إجراءات مكافحة العدوى داخل المنشآت التعليمية، ومراقبة التهوية الجيدة بالفصول، ومتابعة أخذ عينة المياه والتأكد من مطابقتها للمواصفات، فضلًا عن إعداد دليل للرسائل التوعوية التثقيفية لمقدمي الخدمة لتوحيد الرسالة التي تتلاءم مع الفئات العمرية المستهدفة.

من جانب آخر وجه المعهد القومي للتغذية نصائح بشأن أهمية وجبة الإفطار لطلاب المدارس مع بداية العام الدراسي، مع التأكيد على الأمهات ضرورة الحرص على إفطار الأبناء قبل النزول إلى المدرسة يوميا.

أهمية وجبة الإفطار

وأكد معهد التغذية أن أهمية وجبة الإفطار، تشمل:

١-زيادة التركيز وتحسين الذاكرة

٢-التحكم في التوازن النفسي والبعد عن العصبية

٣-زيادة القدرة على مقاومة الأمراض ورفع المناعة

٤- الحصول على الطاقة للتحصيل الدراسي

٥-تجنب الإحساس بالجوع وتجنب الإفراط في تناول الطعام

٦- تنظيم سكر الدم

كما وجه المعهد القومي للتغذية نصائح بشأن تحضير “اللانش بوكس” الصحي من خلال اتباع الآتي:

1- وضع زجاجة مياه محكمة الغلق.

2- إضافة بعض العصائر الطبيعية.

3- الوجبة الأساسية في اللانش بوكس يفضل أن تحتوي على كربوهيدرات معقدة، مثل الخبز الأسمر والبروتين مثل الجبن القريش.

4- يمكن إضافة بعض الحلويات والمقرمشات الصحية للأطفال.

كيفية اختيار لانش بوكس صحي

كما وجه معهد التغذية نصائح للأمهات بشأن كيفية اختيار “لانش بوكس” صحي، تزامنا مع بدء العام الدراسي.

وتضمنت نصائح معهد التغذية:

١- أن يكون "اللانش بوكس" محكم الغلق.

٢- محفور عليه رقم 5 أي أنه صُنع من أجود الخامات.

٣- خالٍ من مادة BPa، وهي مادة كيميائية ضارة تستخدم في صناعة البلاستيك.

٤- أن يكون مقسًّما وحجمه مناسبا للطفل

وتشمل طريقة تحضير اللانش بوكس:

1- وضع زجاجة مياه محكمة الغلق.

2- إضافة بعض العصائر الطبيعية.

3- الوجبة الأساسية في اللانش بوكس يفضل أن تحتوي على كربوهيدرات معقدة، مثل الخبز الأسمر والبروتين مثل الجبن القريش.

4- يمكن إضافة بعض الحلويات والمقرمشات الصحية للأطفال.