25 صورة ترصد انطلاق العام الدراسي الجديد وسط حضور مرتفع
استقبلت المدارس، صباح اليوم السبت، التلاميذ وسط أجواء تسودها البهجة والسرور في أول دراسي بالعام الدراسى الجديد 2024 /2025.
العام الدراسي الجديد
وشهد اليوم الأول من بدء العام الدراسي الجديد حضورا مرتفعا للطلاب والفصول الدراسية مكتملة بالاعداد الطلابية، وتوزيع الكتب المدرسية على الطلاب.
وخصصت المدارس الحصة الأولى في بداية العام الدراسي 2024-2025 للحديث عن المشروعات القومية والولاء والانتماء.
التعليم تحذر المدارس من التطرق لأي قضايا سياسية أو دينية أو حزبية
ووجهت وزارة التربية والتعليم المدارس بضرورة عدم التطرق داخل المدرسة إلى أي قضايا خلافية ذات صبغة سياسية أو دينية أو حزبية.
وقررت وزارة التربية والتعليم بدء الدراسة بالمدارس اليوم السبت الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤، على أن تنتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بـ ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.
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