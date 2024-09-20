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أخبار مصر

قبل انطلاقها بساعات، ننشر الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2024/ 2025

طلاب المدارس،فيتو
طلاب المدارس،فيتو
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ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق العام الدراسي الجديد 2024-2025 بجميع مدارس الجمهورية.

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو لجميع متابعيها وقرائها ننشر الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2024-2025، لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات وذلك وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم.

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وقررت وزارة التربية والتعليم بدء الدراسة بالمدارس غدا السبت الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤، على أن تنتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بـ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

 

موعد بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجديد 

 ويبدأ الفصل الدراسي الأول من ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ إلى الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.

وتنطلق امتحانات الدبلومات الفنية السبت ٣١/ ٥/ ٢٠٢٥، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق ١٤/ ٦/ ٢٠٢٥.

وتبدأ إجازة نصف العام  اعتبارا  من يوم السبت الموافق ٢٥/ ١/ ٢٠٢٥ ولمدة أسبوعين لتنتهي يوم الخميس الموافق ٦/ ٢/ ٢٠٢٥، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

 

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