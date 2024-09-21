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محافظ القاهرة يتفقد انتظام العملية التعليمية بعدد من المدارس (صور)

محافظ القاهرة يتفقد
محافظ القاهرة يتفقد انتظام العملية التعليمية

تفقد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة عددًا من مدارس القاهرة لمتابعة انتظام العملية التعليمية بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، بدأها بمدرسة أنس بن مالك للتعليم الأساسي بحي السلام أول.

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رافق المحافظ فى جولته الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التعليم، والمهندسة منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وأيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة وعدد من قيادات المحافظة.

وقدم محافظ القاهرة التهنئة لجميع الطلاب والمعلمين والعاملين بالمدرسة بالعام الدراسى الجديد، متمنيًا لهم عامًا دراسيًا موفقًا، كما قام بتوزيع عدد من الحقائب المدرسية والأدوات المكتبية على طلبة المدرسة بمناسبة العام الدراسى الجديد.

 

منظومة تعليمية متميزة

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة تسعى لتوفير منظومة تعليمية متميزة قائمة على ضمان الجودة، مشيرًا إلى أن تطوير التعليم وعودة المدرسة لدورها الحقيقى وعودة الطلاب لها هو الدور الأساسي الذي تركز عليه وزارة التربية والتعليم حاليًا، لتحقيق عام دراسى منضبط.

 

وطالب محافظ القاهرة بالعمل على تهيئة المُناخ المناسب، والجيد، والآمن، والصحي للطلاب أثناء العملية التعليمية، حتى يتمكنوا من أداء واجباتهم وضمان انتظام العملية التعليمية بمختلف المدارس.

وطمأن محافظ القاهرة أولياء الأمور أن الدولة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتوفير العناصر اللازمة لإنجاح العملية التعليمية.

وأكد محافظ القاهرة خلال الجولة انتظام العمل بجميع مدارس العاصمة البالغ عددها ٦٠٨٧ مدرسة بها ٧٣٢٣٩ فصل لاستيعاب ما يقارب ٢.٥ مليون طالب وطالبة بمراحل التعليم المختلفة كأكبر عدد طلاب بين محافظات الجمهورية.

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم دخول ٢١ مدرسة جديدة إلى الخدمة هذا العام ما بين إنشاء جديد وتوسعة وتعلية أدوار بإجمالي ٥٤٦ فصلا.

 

وأشار محافظ القاهرة إلى توافر الكتب المدرسية، واستمرار تسليمها للطلاب بجميع المراحل.

وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على ضرورة استمرار نشر بوسترات التوعية بإجراءات الوقاية من الفيروسات بالمدارس.

كما شدد على ضرورة التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء وهيئة النظافة وشرطة المرافق لرفع الإشغالات والباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجى، مؤكدًا على دور مديرى الإدارات والمدارس فى الاهتمام بالنظافة العامة داخل الفصول وإزالة الملصقات والتشوهات عن أسوارها ودهانها وزيادة المساحات الخضراء وأعمال التشجير وتقليم الأشجار داخل وخارج المدارس، وصيانة الفصول وسلامة الإضاءة وكفاءة الإنارة، والتأكد من إحكام غلق أي فتحات بالأعمدة بمحيط المدارس وعدم تدلي أي أسلاك أو كابلات منها وسلامة مقاعد التلاميذ وزجاج النوافذ وصيانة دورات المياه وكذلك تطهير خزانات المياه أعلى المدارس حرصًا على صحة وسلامة وراحة التلاميذ  والمدرسين، مع التأكيد على ضرورة مراجعة عوامل الأمان والسلامة بالمدارس بشكل دورى، والتأكد من توافر متطلبات الدفاع المدني بها 

 

أول أيام العام الدراسى

وأكد محافظ القاهرة أيضا على مديرى الإدارات التعليمية بالتواجد الميدانى اليومى من أول أيام العام الدراسى وحتى نهايته لمتابعة انتظام العملية التعليمية وحل أى مشكلات تواجهها على الفور.

وفى نهاية الزيارة التقى محافظ القاهرة بفريق عمل مبادرة رئيس الجمهورية"بداية جديدة لبناء الإنسان" الذين تواجدوا فى محيط المدارس للتعريف بالمبادرة والخدمات التى توفرها للمواطنين.

 

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