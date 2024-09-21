والدة حسناء البيجر تكشف مكان اختفائها.. والمخابرات المجرية ترد

بعد أن اختفت فجأة عن الأنظار، أطلت والدة المرأة التي ارتبطت شركتها بآلاف أجهزة النداء التي انفجرت في لبنان وسوريا في هجوم على حزب الله لتكشف عن مصير ابنتها.

وقالت والدتها لوكالة أسوشييتد برس يوم الجمعة إن ابنتها تلقت "تهديدات" غير محددة في الأيام التي تلت تلك الحادثة ونصحتها أجهزة المخابرات المجرية "بعدم التحدث إلى وسائل الإعلام".

وقالت بياتريكس بارسوني أرسيداكونو عبر الهاتف من صقلية إن ابنتها، كريستيانا بارسوني أرسيداكونو، "حاليًا في مكان آمن محمي من قبل أجهزة المخابرات المجرية" بعد أن ارتبطت شركتها التي تتخذ من بودابست مقرًا لها بالأجهزة المستخدمة في هجوم أجهزة النداء المتزامن يوم الثلاثاء.

لكن جهاز الأمن الوطني المجري الخاص نفى هذا الادعاء، قائلًا إن بارسوني أرسيداكونو لا تتأهل لمثل هذه الحماية، لكنه أشار إلى أنه تم إجراء مقابلات معها "عدة مرات" منذ بدء التحقيق، يوم الأربعاء.

قالت الوكالة في رسالة بالبريد الإلكتروني لوكالة أسوشييتد برس: "إن نتائج التحقيق حتى الآن أوضحت أن ما يسمى بأجهزة الاستدعاء لم تكن على الأراضي المجرية مطلقًا، وأنه لم تشارك أي شركة مجرية أو خبير مجري في تصنيعها أو تعديلها!".

ولم تظهر كريستيانا بارسوني أرسيداكونو علنًا منذ الهجمات التي استهدفت أجهزة النداء ثم أجهزة الاتصال اللاسلكية يومي الثلاثاء والأربعاء في لبنان، والتي أسفرت عن مقتل 37 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 3000 آخرين، بما في ذلك المدنيين.

وقد ألقت حزب الله والحكومة اللبنانية باللوم على إسرائيل، التي لم تؤكد أو تنفِ تورطها.

كريستيانا بارسوني أرسيداكونو مدرجة على أنها الرئيسة التنفيذية لشركة "BAC Consulting" ومقرها بودابست، والتي قالت الشركة التايوانية صاحبة العلامة التجارية لأجهزة النداء إنها مسؤولة عن تصنيع الأجهزة.

لكن والدتها قالت لوكالة أسوشييتد برس إن ابنتها "لم تكن متورطة بأي شكل من الأشكال" في المؤامرة القاتلة لتحويل أجهزة النداء إلى أجهزة متفجرة، وأنها "كانت مجرد وسيط". وقالت: "لم تمر الأجهزة عبر بودابست... لم يتم إنتاجها في المجر"، وهو ما يعكس ادعاء الحكومة المجرية في وقت سابق من الأسبوع.

ولم تستجب بياتريكس بارسوني أركيدياكونو على الفور للاستفسارات المتابعة حول التناقض حول ما إذا كانت ابنتها تحت حماية الحكومة المجرية.

وقالت الشركة تايوانية، "غولد أبولو"، إنها فوضت شركة "بي أي سي كونسلتينجغ" لاستخدام اسمها على أجهزة النداء التي انفجرت، لكن الشركة المجرية كانت مسؤولة عن تصنيعها وتصميمها.

تشارك شركة "بي أي سي كونسلتينغ" الطابق الأرضي من مبنى متواضع في بودابست مع العديد من الشركات الأخرى، لكنها لا تمتلك مكاتب مادية وتستخدم العقار في عاصمة المجر - مثل الشركات الأخرى الموجودة هناك - كعنوان رسمي فقط، وفقًا لامرأة خرجت من المبنى في وقت سابق من هذا الأسبوع ورفضت الكشف عن اسمها.

وقال موقع الشركة على الإنترنت إنها متخصصة في "البيئة والتنمية والشؤون الدولية". وأدرج سجل الشركات 118 وظيفة رسمية بما في ذلك إنتاج السكر والنفط وبيع المجوهرات بالتجزئة واستخراج الغاز الطبيعي.

حققت الشركة إيرادات بلغت 725 ألف دولار في عام 2022 و593 ألف دولار في عام 2023، وفقًا لسجل الشركة. وفي العام الماضي، أنفقت الشركة ما يقرب من 324 ألف دولار، أو ما يقرب من 55% من إيراداتها، على "المعدات".

ولكن موقع الشركة على الإنترنت معطلًا منذ يوم الأربعاء.

وقالت بياتريكس بارسوني أرسيداكونو إن ابنتها ولدت في صقلية ودرست في جامعة كاتانيا قبل متابعة درجة الدكتوراه في لندن. عملت في باريس وفيينا قبل الانتقال إلى بودابست في أكتوبر 2016 لرعاية جدتها.

في مايو 2022، أسست شركة "BAC Consulting". على وسائل التواصل الاجتماعي، تصف بارسوني أرسيداكونو نفسها بأنها مستشارة استراتيجية ومطورة أعمال عملت في منظمات دولية كبرى وكذلك في شركات رأس المال الاستثماري.

وذكر موقع شركتها على الإنترنت أنها حاصلة على درجة الدكتوراة في الفيزياء. حصلت السيدة البالغة من العمر 49 عامًا على الدرجة من جامعة كلية لندن، حيث التحقت بها في أوائل إلى منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وفقًا لصفحتها على "LinkedIn". هناك، عملت مع أكوس كوفير، الفيزيائي المجري والأستاذ المتقاعد الآن، الذي أكد التحاقها. وقال كوفير في رسالة بالبريد الإلكتروني لوكالة أسوشييتد برس: "في ذلك الوقت، نشرنا أيضًا بعض المقالات المشتركة. لست على علم بأنشطتها الأخرى".

وقد تدربت في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عامي 2008 و2009، كما أكدت الوكالة، وشاركت ذات مرة في تأليف ورقة بحثية لمؤتمر اليونسكو الذي ناقش إدارة المياه الجوفية.

وهي تتحدث الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والمجرية، وفقًا لوسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها، حيث أدلت أحيانًا بتعليقات تنتقد أوكرانيا أو تدعم الأطفال في غزة.

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