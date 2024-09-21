وزير الصحة اللبناني: 31 شهيدا بينهم أطفال في الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية

أعلن وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، سقوط 31 شهيدا بينهم 3 أطفال و7 نساء في الحصيلة حتى الآن نتيجة الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية، مؤكدا وجود 68 جريحا تم نقلهم الى 12 مستشفى.

وفي مؤتمر صحفي، كشف الأبيض أن حصيلة الاستهدافات الإسرائيلية الثلاثة الأخيرة يومي الثلاثاء والأربعاء وأمس في مناطق مختلفة بلبنان بلغت 70 شهيدا.

وشدد الأبيض على أن "الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان جريمة حرب موصوفة".

واعترف حزب الله، اليوم السبت، باستشهاد 15 من كوادره في الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية ببيروت.

استشهاد 53 من عناصر حزب الله

وأعلن حزب الله، صباح اليوم السبت، استشهاد 53 من عناصر الجماعة اللبنانية منذ 18 سبتمبر الجاري، وذلك وفقا لشبكة «سكاي نيوز».

ومنذ قليل، أفاد موقع «أكسيوس» الأمريكي، نقلا عن مسؤول إسرائيلي، بأن 20 قائدا من قوات الرضوان التابعة لحزب الله قتلوا في الضربة الإسرائيلية الأخيرة.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي لـ أكسيوس: كامل القيادة العليا لـ "قوة الرضوان" تم القضاء عليها.