السبت 21 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الصحة اللبناني: 31 شهيدا بينهم أطفال في الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية

طيران الاحتلال
طيران الاحتلال

أعلن وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، سقوط 31 شهيدا بينهم 3 أطفال و7 نساء في الحصيلة حتى الآن نتيجة الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية، مؤكدا وجود 68 جريحا تم نقلهم الى 12 مستشفى.

وفي مؤتمر صحفي، كشف الأبيض أن حصيلة الاستهدافات الإسرائيلية الثلاثة الأخيرة يومي الثلاثاء والأربعاء وأمس في مناطق مختلفة بلبنان بلغت 70 شهيدا.

وشدد الأبيض على أن "الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان جريمة حرب موصوفة".

واعترف حزب الله، اليوم السبت، باستشهاد 15 من كوادره في الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية ببيروت.

استشهاد 53 من عناصر حزب الله

وأعلن حزب الله، صباح اليوم السبت، استشهاد 53 من عناصر الجماعة اللبنانية منذ 18 سبتمبر الجاري، وذلك وفقا لشبكة «سكاي نيوز».

ومنذ قليل، أفاد موقع «أكسيوس» الأمريكي، نقلا عن مسؤول إسرائيلي، بأن 20 قائدا من قوات الرضوان التابعة لحزب الله قتلوا في الضربة الإسرائيلية الأخيرة.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي لـ أكسيوس: كامل القيادة العليا لـ "قوة الرضوان" تم القضاء عليها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

وزير الصحة اللبناني الغارة الإسرائيلية الضاحية الجنوبية اطفال فراس الأبيض

الأكثر قراءة

توقفوا عن الشراء، خبير اقتصادي يوجه رسالة تحذير للمستثمرين في الذهب

ارتفاع جديد.. أسعار سبائك الذهب فى الصاغة وصلت لكام ؟

أحمد فتوح يظهر في تشكيل الزمالك أمام فريق 2005

ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء 3 جنيهات وانخفاض البلدي

120 جنيها خلال 24 ساعة، ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب

محافظ القاهرة يتفقد انتظام العملية التعليمية بعدد من المدارس (صور)

سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

تحولت إلى دمية يسهل استخدامها، معلومات مثيرة عن حسناء البيجر

منوعات

المزيد

فأر يجبر طائرة على هبوط اضطراري في كوبنهاجن، ما القصة؟

دراسة: الاحتباس الحراري يزيد نسبة النباتات الضارة في بحيرات القطب الشمالي

أعمال شغب داخل أحد السجون في كازاخستان

إقرار عقوبة السجن 3 سنوات بحق الغنوشي وصهره في قضية "اللوبيينج"

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

أسعار الأرز بالأسواق اليوم السبت 21 -9-2024

الراتب يصل لـ25 ألف جنيه.. توفير 6200 فرصة عمل في مشروع محطة الضبعة النووية

أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 20- 09- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أعراض المتحور الجديد لفيروس كورونا XEC (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم صلاة العصر في المنام وعلاقته بزيادة الرزق والترقية بالعمل

ما حكم تلف السلعة بعد تمام البيع وتركها أمانة عند البائع؟ الإفتاء تجيب

دعاء بداية العام الدراسي، أذكار لا تفوتها من الكتاب والسنة لطلب النجاح والتوفيق

المزيد
الجريدة الرسمية