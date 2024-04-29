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صحة ومرأة

نصائح مهمة اتبعيها مع طفلك عند استخدام التكييف في الصيف

الطفل والتكييف، فيتو
الطفل والتكييف، فيتو

مع اقتراب فصل الصيف تبدأ الأمهات فى تهيئة التكييفات لتشغيلها فى فصل الصيف ما يخفف عنهم حرارة الطقس.

ورغم أهمية التكييفات فى الوقت الحالى إلا أن هناك بعض المحاذير  يجب التنبه لها حفاظا على الصحة خاصة صحة الصغار.

نصائح يجب اتباعها مع الطفل عند استخدام التكييف 

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن هناك نصائح مهمة يجب اتباعها مع الطفل عند استخدام التكييف في الصيف، منها:-

  • أن تكون درجة الحرارة ما بين 25 إلى 27 علي حسب حجم الغرفة وقوة التكييف.
  • ارتداء الطفل بنطال وتيشرت بأكمام طويلة فى التكييف.
  • عدم خروج ودخول الطفل كثيرا من غرفة التكييف.
  • ممنوع دخل الطفل غرفة التكييف وهو مبلل أو بعد الإستحمام.
  • يجب أن يكون باب غرفة التكييف نصف مفتوح لتجديد الهواء.
  • غسيل الفلتر والمروحة الداخلية مهم جدا.
  • ممنوع جلوس الطفل مريض حساسية الصدر أو الأنف فى التكييف.
  • في بداية دور برد أو احتقان في الحلق، ممنوع التكييف.
  • أن يكون تيار الهواء غير موجه للسرير.
  • غلق التكيف قبل الاستيقاظ بفترة.
نصائح يجب اتباعها مع الطفل عند استخدام التكييف، فيتو 

نصائح للحفاظ على طفلك فى الصيف 

هناك عدة نصائح للحفاظ على صحة الأطفال في الصيف، منها:-

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  • استعمال الكريم الواقي للشمس، من الضروري أن تقوم الأم بدهن جسم طفلها بالكريم الواقي للشمس قبل الخروج من المنزل صباحا بمدة تبلغ 30 دقيقة وتجديده كل ساعتين، لحماية بشرته من أضرار الأشعة فوق البنفسجية.
  • تجنب التعرض للشمس، يتعين على الأم أن تجعل طفلها بعيدا عن اشعة الشمس، لأن التعرض لها بشكل مباشر، خاصة في أوقات الذروة، يتسبب في ارتفاع درجة حرارة جسده، ومن ثم الإصابة بالإجهاد الحراري والجفاف.
  • ارتداء قبعة على الرأس، لا بد أن يكون الطفل مرتديا قبعة على رأسه قبل الخروج من المنزل صباحا في الصيف، خاصة إذا كان سيجلس في أماكن مكشوفة، لتقليل خطر إصابته بضربات الشمس.
  • ارتداء نظارة شمسية، لا تؤثر الآشعة فوق البنفسجية على صحة البشرة فقط، بل تشكل أيضا خطرا كبيرا على صحة العين، لذلك يُنصح بارتداء الطفل نظارة شمسية خارج المنزل صباحا في الصيف.
  • ارتداء ملابس واسعة، ملابس الأطفال في فصل الصيف يجب أن تكون واسعة وفاتحة اللون ومصنوعة من القطن، لأن القطع الضيقة الداكنة المصنعة من البلويسير تمنع الهواء من الوصول للبشرة وتمتص أشعة الشمس وتزيد من إفراز العرق.
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نصائح غذائية للحفاظ على صحة طفلك فى الصيف

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نصائح مهمة اتبعيها مع طفلك عند تخفيف الملابس

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