فوائد الزعتر، يهدئ المعدة ويحسن المزاج ويعزز صحة القلب والمناعة

فوائد الزعتر، الزعتر من الأعشاب العطرية الشهيرة التى لها رائحة مميزة ومذاق رائع لذا يستخدم فى الطهى ولا ى عمل السلطة وله عشاق كثيرون.

وفوائد الزعتر، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث كان يستخدم فى الطب القديم وحاليا يدخل فى صناعة بعض الأدوية وينصح الأطباء بتناوله.

أهمية الزعتر

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن الزعتر نوع من الأعشاب العطرية، يستخدم منذ آلاف السنين في الطهي والطب التقليدي ويُعتبر الزعتر من النباتات التي تتميز بفوائدها الصحية المتعددة والمهمة للجسم.

فوائد الزعتر للصحة

فوائد الزعتر للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد الزعتر التى تدفعنا لتناوله:-

يعتبر الزعتر مضادًا طبيعيًا للالتهابات، حيث يحتوي الزعتر على مركبات مثل الثيمول والكارفاكول، وهي مواد تساعد في تقليل الالتهابات وتخفيف الألم.

يستخدم زيت الزعتر موضعيًا لتخفيف آلام العضلات والمفاصل، كما يمكن استخدامه كمضمضة للفم لعلاج التهاب اللثة والأسنان.

يعزز الزعتر صحة الجهاز التنفسي، حيث يحتوي الزعتر على خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، مما يجعله فعالًا في محاربة العدوى التنفسية مثل الزكام والتهاب الحلق، يمكن شرب شاي الزعتر أو استنشاق بخاره لتخفيف الأعراض التنفسية وتهدئة السعال.

يساعد الزعتر في تحسين عملية الهضم وتخفيف الغازات والانتفاخات، كما يحتوي على خصائص مضادة للتشنجات تساعد في تهدئة المعدة والأمعاء، يمكن تناول الزعتر كشاي أو إضافته إلى الأطعمة لتعزيز صحة الجهاز الهضمي.

يعتبر الزعتر مقويًا لجهاز المناعة، بفضل احتوائه على الفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين C وفيتامين A، يعزز الزعتر مناعة الجسم ويحميه من الأمراض.

خصائصه المضادة للأكسدة تساعد في مكافحة الجذور الحرة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

يلعب الزعتر دورًا في تحسين صحة القلب.

يساعد الزعتر في خفض ضغط الدم وتقليل مستويات الكوليسترول الضار في الجسم.

يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي الأوعية الدموية من التلف وتحسن الدورة الدموية.

يساهم الزعتر في تحسين الحالة المزاجية، حيث يحتوي الزعتر على مركبات تساعد في تحسين المزاج وتقليل التوتر والقلق، ويمكن استخدام زيت الزعتر في العلاج بالعطور لتحقيق تأثير مهدئ ومريح.

يُستخدم الزعتر في العناية بالبشرة، بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات، يمكن استخدام الزعتر لعلاج حب الشباب والأمراض الجلدية الأخرى، كما أنه يساعد في تنظيف البشرة وتطهيرها من الشوائب.

وتابع، الزعتر هو عشب متعدد الفوائد يتميز بخصائصه العلاجية والغذائية، ويمكن استخدامه بعدة طرق، سواء كمشروب أو كتوابل في الطعام، للاستفادة من فوائده الصحية المتعددة، وإضافة الزعتر إلى نظامك الغذائي يمكن أن يساهم في تحسين صحتك العامة ورفاهيتك.