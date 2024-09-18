الخميس 19 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

مشاهد من عمليات نفذتها في تل أبيب، القسام تبث تسجيلا بعنوان "سيغرقكم طوفان الاستشهاديين"

الانتفاضة، فيتو
الانتفاضة، فيتو

 نشرت كتائب القسام، مساء اليوم الأربعاء، تسجيلا مصورا تحت عنوان "سيغرقكم طوفان الاستشهاديين"، عرضت فيه مشاهد من عمليات نفذتها في تل أبيب.

القسام  تنشر تسجيلًا يتضمن عمليات نفذتها في تل أبيب 

كما تضمن التسجيل المصور رسالة من الشهيد جعفر منى منفذ عملية  تل أبيب في شهر أغسطس الماضي.

علاقة فيديو القسام  بالانتفاضة الفلسطينية الثانية

 ويذكر أن مقطع الفيديو الصهاينة بعمليات القسام الاستشهادية التي كانت فارقة في الانتفاضة الفلسطينية الثانية،  ودفعت العدو مرغمًا للخروج من القطاع وأجزاء من شمال الضفة.

 واللافت في الفيديو نشر وصية لاستشهادي يبدو أن عمليته في طور التحضير وهذا نمط لم نعتد عليه من التحدي والندية والاستعلاء الجهادي.

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الاحتلال الانتفاضة الفلسطينية الانتفاضة الفلسطينية الثانية الضفة الغربية تل أبيب

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