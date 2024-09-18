مشاهد من عمليات نفذتها في تل أبيب، القسام تبث تسجيلا بعنوان "سيغرقكم طوفان الاستشهاديين"

نشرت كتائب القسام، مساء اليوم الأربعاء، تسجيلا مصورا تحت عنوان "سيغرقكم طوفان الاستشهاديين"، عرضت فيه مشاهد من عمليات نفذتها في تل أبيب.

"ولن يكون مقابل الدماء الا الدماء "



فيديو من القسام بعنوان " سيغرقكم طوفان الاستشهاديين "



يتضمن وصية لاحد الاستشهاديين. pic.twitter.com/iVgTQCwlGu — Hanzala (@Hanzpal2) September 18, 2024

القسام تنشر تسجيلًا يتضمن عمليات نفذتها في تل أبيب

كما تضمن التسجيل المصور رسالة من الشهيد جعفر منى منفذ عملية تل أبيب في شهر أغسطس الماضي.

علاقة فيديو القسام بالانتفاضة الفلسطينية الثانية

ويذكر أن مقطع الفيديو الصهاينة بعمليات القسام الاستشهادية التي كانت فارقة في الانتفاضة الفلسطينية الثانية، ودفعت العدو مرغمًا للخروج من القطاع وأجزاء من شمال الضفة.

واللافت في الفيديو نشر وصية لاستشهادي يبدو أن عمليته في طور التحضير وهذا نمط لم نعتد عليه من التحدي والندية والاستعلاء الجهادي.