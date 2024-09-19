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خارج الحدود

الخارجية الأمريكية تبرر للاحتلال جريمة تفجيرات لبنان: يحق لأي دولة استهداف جماعات إرهابية

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي بلينكن، فيتو

زعم ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: مبدئيا من حق أي دولة استهداف ما اسماه “جماعات إرهابية” لكن ذلك لا يعني أن يكون المدنيون هدفا مشروعا، في إشارة لما قامت به إسرائيل من تفجيرات سيبرانية في لبنان.

 

وقف إطلاق النار في غزة

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده منذ قليل، وقف إطلاق النار سيوقف قتل المدنيين في غزة، وإطلاق سراح الرهائن ويهدئ الوضع على الجبهات الأخرى.

 

خطورة الوضع في المنطقة 

وأشار ماثيو ميلر، إلي أن الوضع كان ولا يزال خطيرا للغاية على المستوى الإقليمي منذ 7 أكتوبر.
 


دعم التهدئة بين إسرائيل وحزب الله

وتابع: الولايات المتحدة تؤكد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حماس وحزب الله وإيران، ولكننا في نفس الوقت ندعم تهدئة الوضع بين إسرائيل وحزب الله .

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