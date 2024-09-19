وزير الدفاع الأمريكي يؤجل زيارته إلى إسرائيل بعد تفجيرات لبنان

أعلن وزير الدفاع الأمريكي أوستن، تأجيل زيارته إلى إسرائيل التي كان من المقرر أن يقوم بها بداية الأسبوع المقبل، وذلك بعد تفجيرات لبنان، وفقا لنبأ عاجل للقاهرة الإخبارية منذ قليل.

انتهاك إسرائيل للقانون الدولي

من جانبه قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: إسرائيل تواصل ضم الأراضي وفرض السيطرة الدائمة على الأرض الفلسطينية المحتلة بما ينتهك القانون الدولي.

قواعد إسرائيل الاستعمارية

وأضاف: إسرائيل انتهكت القواعد الأبرز للقانون الدولي ولا يجب أن يستسلم مجلس الأمن لإرادة الاحتلال الاستعمارية.