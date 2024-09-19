وزير الدفاع الأمريكي يؤجل زيارته إلى إسرائيل بعد تفجيرات لبنان
أعلن وزير الدفاع الأمريكي أوستن، تأجيل زيارته إلى إسرائيل التي كان من المقرر أن يقوم بها بداية الأسبوع المقبل، وذلك بعد تفجيرات لبنان، وفقا لنبأ عاجل للقاهرة الإخبارية منذ قليل.
انتهاك إسرائيل للقانون الدولي
من جانبه قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: إسرائيل تواصل ضم الأراضي وفرض السيطرة الدائمة على الأرض الفلسطينية المحتلة بما ينتهك القانون الدولي.
قواعد إسرائيل الاستعمارية
وأضاف: إسرائيل انتهكت القواعد الأبرز للقانون الدولي ولا يجب أن يستسلم مجلس الأمن لإرادة الاحتلال الاستعمارية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.