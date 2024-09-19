الخميس 19 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

وزير الدفاع الأمريكي يؤجل زيارته إلى إسرائيل بعد تفجيرات لبنان

وزير الدفاع الأمريكي،
وزير الدفاع الأمريكي، فيتو

أعلن وزير الدفاع الأمريكي أوستن، تأجيل زيارته إلى إسرائيل التي كان من المقرر أن يقوم بها بداية الأسبوع المقبل، وذلك بعد تفجيرات لبنان، وفقا لنبأ عاجل للقاهرة الإخبارية منذ قليل.

 

انتهاك إسرائيل للقانون الدولي

من جانبه قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: إسرائيل تواصل ضم الأراضي وفرض السيطرة الدائمة على الأرض الفلسطينية المحتلة بما ينتهك القانون الدولي.

 

عواقبها مدمرة، وزير الدفاع الأمريكي يحذر إسرائيل من شن حرب على لبنان

مصادر: أمريكا تلقت إخطارا من إسرائيل قبل تنفيذ تفجيرات البيجر بـ 20 دقيقة

قواعد إسرائيل الاستعمارية 

وأضاف: إسرائيل انتهكت القواعد الأبرز للقانون الدولي ولا يجب أن يستسلم مجلس الأمن لإرادة الاحتلال الاستعمارية.

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وزير الدفاع الأمريكي اوستن إسرائيل تفجيرات لبنان لبنان

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