السفير التركي لدى القاهرة: مصر تلعب دورًا رئيسيًا لوقف إطلاق النار في غزة

قال صالح موطلو شن، السفير التركي لدى القاهرة، إن تركيا ومصر وكل شعوب العالم تعترف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود ٦٧ ولا طريق آخر لحل القضية الفلسطينية سوى بإقامة دولتهم، إن القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني المهدرة هي جوهر كل الأزمات في الشرق الأوسط.

الموقف المصري من الأحداث في فلسطين

وأضاف خلال اللقاء المفتوح الذي تنظمه لجنة الشئون العربية والخارجية، برئاسة الكاتب الصحفي حسين الزناتي:" أن مصر بذلت جهدًا كبيرًا على مدار عام منذ ٧ أكتوبر في إدخال المساعدات لقطاع غزة، ووقف إطلاق النتر، وتشاركها قطر في مباحثات السلام في المنطقة، وتركيا تشكر مصر وقطر على كل ما يقدمونه تجاه الشعب القضية الفلسطينية.

إدخال المساعدات التركية إلى قطاع غزة

وتابع:" تركيا حريصة تمام الحرص على إدخال المساعدات التركية للشعب الفلسطيني من خلال مصر، يوجد لدينا مستشفى ميداني في قطاع غزة".، لافتًا إلى أن الحرب على غزة شهدت تطورًا خطيرًا، في البحر الأحمر ولبنان، والمسئولين الأتراك يتواصلون بشكل مستمر مع المسئولين اللبنانين بعد الأحداث الأخيرة.

لقاء السفير التركي في نقابة الصحفيين

تستضيف لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، برئاسة حسين الزناتي، مساء اليوم الخميس، السفير التركي بالقاهرة "صالح موطلو شن" في حوار مفتوح يتحدث فيه عن "تطور العلاقات الثنائية المصرية - التركية والدور التركى فى المنطقة فى ضوء الصراعات الراهنة".

السفير التركي في ضيافة نقابة الصحفيين

وقال الكاتب الصحفي حسين الزناتي وكيل النقابة رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية بالنقابة، إن هذا اللقاء يأتي في مرحلة مهمة وصعبة تشهدها المنطقة وتغيرات سريعة تحتاج إلى مزيد من التضافر والتعاون بين شعوب المنطقة.

وأوضح الزناتى أن اللقاء بحضور الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ود. حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية والكاتب الصحفي محمد صلاح الزهار، والنائب طارق الخولي وكيل لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب للمشاركة فى الحوار.