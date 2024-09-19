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خارج الحدود

مصادر: أمريكا تلقت إخطارا من إسرائيل قبل تنفيذ تفجيرات البيجر بـ 20 دقيقة

البيجر، فيتو
البيجر، فيتو

كشف مسؤولون فى الإدارة الأمريكية، اليوم، إن الولايات المتحدة تلقت إخطارا من إسرائيل قبل تنفيذ تفجيرات البيجر فى لبنان، قبل 20 دقيقة من التنفيذ.

إسرائيل تخطر أمريكا بتنفيذ تفجيرات البيجر

ونقلت شبكة "سي بي إس" الأمريكية، عن مسؤولين قولهم: إن أمريكا تلقت من إسرائيل إخطارا دون تفاصيل قبل نحو 20 دقيقة من تفجير أجهزة الاتصالات "البيجر" في لبنان.

وقال المسؤولون  للشبكة الأمريكية، إنه ما زال من غير الواضح مدى أهمية أي رد انتقامي من حزب الله خلال الأيام المقبلة، وأوضحوا أن إدارة الرئيس جو بايدن لا تعتقد أن الحرب الشاملة بين إسرائيل وحزب الله أمر لا مفر منه.

وقت التوصل لحل دبلوماسي فى المنطقة ينفذ بسرعة 

فى ذات السياق، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن وقت التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع في المنطقة ينفد بسرعة.

وأوضحت وول ستريت جورنال، أن وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، قال أمس: إن واشنطن تنتظر اتفاقا في غزة للتوصل لحل دبلوماسي دائم على الحدود مع لبنان.

ونقلت عن مسؤول إسرائيلي سابق قوله: إن تفجيرات لبنان إنجاز تكتيكي لكن لا إنجاز عسكريا لها على المدى الطويل.

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