أخبار الاقتصاد اليوم، وزير المالية:الوضع الاقتصادي فى مصر «مطمئن»، خطوات إصدار وثيقة تأمين في بنك مصر، تراجع سعر جرام الذهب ختام تعاملات الجمعة 20 سبتمبر 2024

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

سعر الدولار ، شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، حالة من الاستقرار مساء اليوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر 2024، في البنك المركزى المصرى والبنوك المصرية.

وترصد فيتو، أولا بأول حركة الـدولار الأمريكي مقابل الجنيه، وفق آخر تحديث في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية على مدار الساعة.

البنك المركزى - فيتو

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالبنك المركزي، حوالي 48.46 جنيه للشراء و48.56 جنيه للبيع.

تراجع سعر جرام الذهب مساء تعاملات الجمعة 20 سبتمبر 2024

الذهب، تراجعت أسعار الذهب محليا، مساء اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024 بنحو 10 جنيهات بجميع الاعيرة بالأسواق.

وجاءت أسعار الذهب، وفقا لـ آخر تحديث لها في الأسواق المحلية كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4030 جنيها للبيع.

تُعتبر سبائك الذهب عيار 24 من أنقى أنواع الذهب.

كما تتميز هذه السبائك بجمالها وبريقها الفريد.

وتستخدم في تصنيع المجوهرات الفاخرة والقطع السميكة والمستوحاة من التصميمات الكلاسيكية.

خطوات عمل وثيقة تأمين في بنك مصر

اوضح بنك مصر، أن وثائق التأمين البنكي هي خدمة يقدمها البنك بالتعاون مع شركة اليانز لتقديم الخدمات التأمينية التي يحتاج إليها العملاء الراغبين في الإشتراك بها.

وقال بنك مصر، إن وثائق التأمين البنكي، هي عبارة عن أربع برامج تأمينية تهدف الى تلبية احتياجات العميل التأمينية، ولكن من خلال الخصم من حساب العميل (جاري - توفير).



ويمكن للعملاء التقدم للحصول عليها عن طريق التوجه الى اقرب فرع من فروع البنك والتواصل مع مندوب الشركة موضحين الرابط الخاص ببرامج التأمين البنكي كالتالي: https://bnkmsr.com/3n9A6eh

وزير المالية: الوضع الاقتصادي فى مصر «مطمئن»

واصل أحمد كجوك وزير المالية، سلسلة لقاءاته فى إطار جولته الجديدة من حواره الاقتصادي الممتد مع أكثر من ١٠٠ من ممثلى كبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية والتنموية بلندن، وشارك فى عدد من الموائد المستديرة مع المستثمرين المؤسسيين المهتمين بالاستثمار فى سوق الأوراق المالية الحكومية حول العالم، التى نظمها بنك «HSBC» وبنك موجان ستانلي وبنك «jeffries» متحدثًا عن تطورات وضع الاقتصاد المصرى، ومؤشرات الأداء المالى، وأجندة الإصلاحات الهيكلية، فى إطار استراتيجية متسقة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلى، وأجاب عن استفسارات هذه المؤسسات التى تعكس اهتمامهم البالغ بسوق الأوراق المالية المصرية.

سبل تعزيز التعاون المشترك

وشارك الوزير، فى جلسة نظمها «بنك أوف نيويورك ميلون» بحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونائب محافظ البنك المركزي، ورئيس هيئة الرقابة المالية، واقتصاديون من عدة بنوك عالمية، وقد أكد كجوك أن الحكومة المصرية والبنك المركزى وهيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية يعملون فى فريق واحد متناغم لجذب المزيد من الاستثمارات إلى سوق المال فى مصر.

7 شركات تتصدر قائمة شركات الوساطة من حيث قيمة التداول (السوق الرئيسي - خارج المقصورة - سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة) بنهاية الأسبوع

تصدرت 7 شركات قاءمة شركات الوساطة من حيث قيمة التداول (السوق الرئيسي - خارج المقصورة - سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة) بنهاية الأسبوع..وجاءت كالتالي:

- اي اف جي هيرميس الدولية للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 2.11 مليار جنيه.

- التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.4 مليار جنيه.

- هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.12 مليار جنيه.

- أرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 821 مليون جنيه.

- ثاندر لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 576 مليون جنيه.

- بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 494 مليون جنيه.

- مباشر لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 427 مليون جنيه.

اخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 20- 09- 2024 في الأسواق

أسعار الشوفان ، تقدم "فيتو" خدمة عرض أسعار العديد من المنتجات في الأسواق المصرية، ومن بينها أسعار الشوفان التي شهدت تزايدا في عمليات البحث خلال الفترة الأخيرة؛ لما يتمتع به من أهمية كبيرة، وفوائد للصحة.

أسعار الشوفان اليوم وفقا لآخر التحديثات

وننشر آخر سعر للشوفان مساء اليوم الجمعة 20-9-2024، وفقا لآخر التحديثات في الأسواق المصرية، والسلاسل التجارية.

أسعار الشوفان اليوم، فيتو

علبة شوفان كلاس أي 500 جرام، بسعر 62 جنيهًا.

علبة شوفان أبو عوف ليف جرين 450 جرامًا، بسعر 65 جنيهًا.

علبة سانتي شوفان 500 جرام، بسعر 119 جنيهًا.

علبة رقائق شوفان ميجا فود 500 جرام، بسعر 56 جنيهًا.

علبة رقائق شوفان الضحى 500 جرام، بسعر 80 جنيهًا.

علبة شوفان سانتي 500 جرام، بسعر 96 جنيها.

علبة رقائق شوفان دوبيلا 1200 جرام، بسعر 140 جنيهًا

: أسعار العدس مساء اليوم الجمعة 20-9-2024 في الأسواق

استقرت أسعار العدس، بشكل ملحوظ مساء اليوم الجمعة 20/ 9/ 2024، وفقا لآخر الأسعار المطروحة في الأسواق المصرية.

«فيتو» تستعرض أسعار العدس في الأسواق وفقا لما رصدته البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وأيضًا أسعار العدس في المحال التجارية والسلاسل الغذائية وفقًا لجولة ميدانية في الأسواق، في السطور الآتية:

أسعار العدس اليوم، فيتو

أسعار العدس الأصفر في الأسواق

يتراوح سعر العدس الأصفر ما بين 42 جنيهًا و90 جنيها.

أسعار العدس المعبأ في الأسواق

ويتراوح سعر العدس المعبأ، ما بين 64 جنيها و66 جنيها.

سعر كيلو العدس بجبة في الأسواق

ويتراوح سعر العدس بجبة ما بين 41 جنيها إلى 90 جنيها.