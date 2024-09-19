الخميس 19 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

هيئة الدواء: تقديم حزمة من الخدمات والحوافز لدعم الصناعة

اجتماع رئيس هيئة
اجتماع رئيس هيئة الدواء، فيتو

استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، عددا من ممثلي غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، برئاسة الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية.

تم مناقشة سياسات توطين وتعميق توطين المستحضرات الطبية، والخطوات التي تتخذها الدولة بالشراكة مع شركاء الصناعة من أجل توطين المستحضرات الطبية المهمة والاستراتيجية، وذلك في إطار التكليفات الرئاسية الخاصة بملف توطين كافة مدخلات صناعة الدواء، كذلك مناقشة التحديات التي تواجه قطاع صناعة الدواء، والحلول المقترحة للتغلب عليها.

التحديات التي تواجه القطاع الدوائي في مصر

 

حيث أعرب ممثلو الغرفة عن امتنانهم للمجهودات التي قامت بها الهيئة خلال الفترة السابقة لضمان استقرار سوق الدواء المصري، وحل أزمة نقص المستحضرات الطبية المهمة، وأشادوا بالدعم الفني والإجرائي الذي تقدمه هيئة الدواء المصرية لكافة مصانع المستحضرات الطبية المصرية، كما استعراض ممثلو الغرفة التحديات التي تواجه القطاع الدوائي في مصر، كخطوة مهمة نحو تعزيز التعاون وإيجاد حلول قابلة للتطبيق للقضايا الأكثر إلحاحا في الصناعة.

وأكد رئيس الهيئة للحضور أن هيئة الدواء تعزز جهودها لضمان سلامة وفعالية وجودة المستحضرات الطبية من خلال وضع وإنفاذ معايير عالمية عالية الجودة، حيث تحرص الهيئة على حماية الصحة العامة، وتعزيز بيئة مواتية للتقدم العلمي والابتكار، وفتح المجال أمام زيادة الاستثمار في قطاع الدواء، وتقديم حزمة من الخدمات الحوافز المعززة لدعم صناعة الدواء.

بعد حجز 63 حالة مصابة بنزلة معوية بمستشفيات أسوان.. الصحة تنفي تسممهم بسببب مياه الشرب.. وتفعيل منظومة الترصد للكشف عن أسباب الإصابات

الصحة تكشف حقيقة الإصابة بنزلات معوية بين أهالي أسوان


جاء ذلك في ضوء حرص الهيئة على تعزيز عمل الغرفة، وخلق بيئة تعاونية مع شركاء الصناعة، وفتح قنوات تواصل وتعاون بين كافة الجهات العاملة بقطاع الدواء بمصر.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء الدواء المصرية غرفة صناعة الأدوية علي الغمراوي مستحضرات التجميل

مواد متعلقة

بعد حجز 63 حالة مصابة بنزلة معوية بمستشفيات أسوان.. الصحة تنفي تسممهم بسببب مياه الشرب.. وتفعيل منظومة الترصد للكشف عن أسباب الإصابات

​هل يمكن الوقاية من الإصابة بالنزلات المعوية؟ هيئة الدواء تجيب

الحكومة تسقط فى اختبار الدواء، نقص الإنسولين يهدد حياة 8 ملايين مريض سكر فى مصر.. طوابير أمام صيدلية الإسعاف، والاحتكار ينذر بكارثة

الأكثر قراءة

مدبولي يكشف خطة تحريك أسعار المحروقات وسعر تكلفة أنبوبة البوتاجاز (فيديو)

أسعار الذهب اليوم الخميس آخر تحديث، عيار 21 يسجل 3500 جنيها

اتهام محمد الفايد بالاغتصاب، نساء يلاحقن المليادرير المصري بعد رحيله بجرائم أخلاقية

وزير الدفاع الأمريكي: ندعم جهود ردع خصوم إسرائيل في الإقليم

سعر الدولار في البنوك المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس

ارتفاع أسعار الذهب عالميًا مع بدء التيسير النقدي في الولايات المتحدة

دوري أبطال أوروبا، ليفركوزن يقسو على فينورد 0/4

الزمالك يشكر مودرن سبورت لهذا السبب

منوعات

المزيد

لينا إسحاق، قصة امرأة سويدية تستعبد النساء فى سوريا

إنقاذ امرأة التف حول جسدها ثعبان أفعى لمدة ساعتين

اتهام محمد الفايد بالاغتصاب، نساء يلاحقن المليادرير المصري بعد رحيله بجرائم أخلاقية

البرلمان الأوكراني يغير أسماء 327 بلدة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الخميس 19-9- 2024 عالميا

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024

تعرف على أسعار الأرز المحلي اليوم الخميس

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 19- 09- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أبرز التعديلات على المناهج الدراسية في المعاهد الأزهرية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الملعونون بنص الحديث النبوي الشريف.. وهل للملعون توبة؟

أمين الفتوى: لا توبة لسارق الكهرباء إلا برد الأموال حتى لو متوفى (فيديو)

شباب حول الرسول، مصعب بن عمير.. من حياة الرفاهية إلى الزهد والكفاح

المزيد
الجريدة الرسمية