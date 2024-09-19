تحديث الصناعة يعقد ندوة للتعريف ببرامج الدعم الفني المقدمة

عقد مركز تحديث الصناعة ممثلًا في فرع السادس من أكتوبر، جلسة توعوية لتعريف المجتمع الصناعي ببرامج الدعم الفني المقدمة بدعم خاص من وزارة الصناعة مثل شهادات الجودة المتخصصة وشهادات تطابق المنتجات ومجالات التحول الرقمي وزيادة المكون التكنولوجي وخدمات الاستدامة والاقتصاد الأخضر وذلك بالتعاون مع المطور الصناعى سي بي سي وبحضور ممثلي كبرى المصانع بمنطقة أكتوبر الصناعية بقطاعات الصناعات الهندسية والملابس الجاهزة والأغذية والكيميائية والتشييد والبناء.

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يأتي ذلك استمرارًا لجولات المركز في المحافظات المختلفة وفي إطار تعاون مركز تحديث الصناعة مع شركاء التنمية.

وقام ممثلو المركز بعرض سبل الاستفادة من حزمة الخدمات الفنية بغرض تطوير المجالات سالفة الذكر وتوضيح أهميتها في زيادة التنافسية للشركات المصرية مما يؤهلها للتصدير للأسواق العالمية.



كما تم عرض الخدمات الفنية المقدمة في مجالات الاقتصاد الأخضر وشهادات المطابقة لقطاع التعبئة والتغليف. وشملت الندوة عرض عن برامج المركز وشهادات المطابقة العالمية على سبيل المثال BRCGS, FSSC 22000,, Kosher) ) وشهادات المسئولية المجتمعية (SEDEX-BSCI-GRS ) كيفية الحصول عليها والاستفادة منها لزيادة تنافسية الشركات ودفع عجلة التصدير.



وللتسجيل الكترونيًا في مركز تحديث الصناعة للاستفادة من الخدمات الفنية التي يقدمها برجاء زيارة الرابط التالي:

https://www.imc-egypt.org/index.php/ar/factory-owner